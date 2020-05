Posledním postupujícím v Premier League Barbořák. Co složení semifinále? | iSport.cz

Závěrečný večer 2. hrací fáze odstartoval vítězstvím David Písek, když porazil 7:2 Michala Onda. Pro oba hráče šlo ale o poslední utkání v soutěži. „Nezastihlo mě to v nejlepší formě. Neudělal jsem ale ostudu a maximálně jsem si to užil. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí,“ uvedl David Písek, který předvedl během svých utkání 33 náhozů 180. „První část se mi povedla. Ve druhé chybělo trochu štěstí, tlačil jsem to tam asi i moc. Jsem ale za tuto zkušenost rád, člověk jen tak nelenivěl a mohl hrát a trénovat,“ navázal na svého soupeře Ondo.

Michal Šmejda poté vedl nad Vítězslavem Sedlákem 5:4 a držel šanci na semifinále, ale závěr utkání vyšel lépe druhému jmenovanému, který nakonec vyhrál 7:5. „Co dodat. První půlka dobrá. Pak mi to asi stouplo do hlavy a bylo po všem,“ mrzelo Šmejdu.

Prohra ho však mohla mrzet trochu méně poté, co jeho konkurent v boji o postup Daniel Barbořák zvítězil jasně 7:1 nad Ondřejem Kysilkou a Šmejdovi by tak nestačilo k postupu ani vítězství. „Vždy jdu do zápasu trochu nervózní, ale tentokrát jsem se cítil uvolněněji,“ přiznal „Danchez“, které před zápasem věděl, že má jisté semifinále.

Na závěr došlo na souboj Adama Gawlase s Alexandrem Maškem, který zvládl lépe první jmenovaný, když si připsal vítězství 7:4, čímž rozhodl i o svém prvenství po základní části. „Moc jsem si to užil. S každým jsem si mohl pěkně zahrát, případně mu oplatit porážku. Jsem rád, že jsem členem takového projektu a mohu ukazovat hezké šipky a bavit třeba i diváky,“ uvedl po utkání Gawlas.

Duo Gawlas Mašek se ve čtvrtek utká znovu, tentokrát už v rámci semifinále. Druhou dvojici tvoří Vítězslav Sedlák s Danielem Barbořákem.

Celkově hráči přidali dalších 13 náhozů 180. Za každý z nich putuje 500 Kč na boj proti koronaviru. Celkem již šipkaři naházeli 166 náhozů 180 a získali tak částku 83 000 Kč. Kromě této charitativní stránky turnaje, byl v průběhu Tipsport Premier League spuštěn i unikátní, sportovně-charitativní projekt Prizemoney.com, ve kterém mohou přispět i fanoušci libovolnou částkou, která bude rozdělena mezi hráče a charitu. Hráči mají možnost vyházet si díky tomuto projektu zajímavou finanční odměnu, která jim může pomoci v jejich výkonnostním růstu. Jak bylo řečeno, nemalá částka poputuje zároveň na charitativní akci, kterou vyberou sami hráči.

Výsledky 16. kola Tipsport Premier League

Michal Ondo – David Písek 2:7

Vítězslav Sedlák – Michal Šmejda 7:5

Daniel Barbořák – Ondřej Kysilka 7:1

Alexander Mašek – Adam Gawlas 7:4

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Adam Gawlas 94:58 12 2. Vítězslav Sedlák 93:70 11 3. Daniel Barbořák 81:67 10 4. Alexander Mašek 83:79 10 5. David Písek 83:72 8 6. Michal Šmejda 74:74 8 7. Ondřej Kysilka 72:88 6 8. Michal Ondo 65:94 5 9.* Pavel Jirkal 37:46 2 10.* David Rosí 19:53 1

Složení semifinále (čtvrtek 27. května od 20 hodin)

Adam Gawlas – Alexander Mašek

Vítězslav Sedlák – Daniel Barbořák

Finále