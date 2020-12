Sedláček o vyřazení z MS: Ruka mě nepustila tak, jak jsem si to představoval

Ten zápas byl jak na houpačce. Karel Sedláček a Ryan Joyce se neustále přetahovali, byť povětšinou měl navrch český šipkař. Šťastnější byl ale nakonec Angličan, který vyhrál 3:2 na sety. „Vyřazení je o to bolestnější, zápas se odvíjel v duchu, kdy jsem byl přesvědčený, že ho dotáhnu do vítězného konce. Bohužel to nevyšlo,“ hlesl „Zlej Kája“.

Při vedení 2:0 na legy ho od postupu dělily skutečně jen milimetry. Jeho šipka totiž namísto double 16 skončila o drát v dvojnásobku 7. „Věnoval jsem na ten pokus strašnou energii, pak ale šipka spadla těsně do vedlejšího doublu. Trošku mě to rozhodilo, minul jsem pak i double 9 a Ryan následně zavřel,“ vrátil se k jednomu ze zlomových momentů Sedláček.

Český šipkař měl i další šance, jak zápas ukončit. Největší pak v posledním legu. „Když mě Joyce pustil na double 10 po až nepochopitelném přehození 106, tak jsem si říkal: Pojď, jednu šipku tam hoď a zavři to. Ruka mě ale nepustila tak, jak jsem si to představoval v hlavě,“ okomentoval minutí tří šipek při pokusech na dvojnásobek 10. „Byl jsem na to mentálně připravený, rozhodnutý, odhodlaný, ale bohužel mi tentokrát štěstí nepřálo a následně soupeř zavřel a já prohrál,“ dodal.

Stejně jako před dvěma lety, tak Sedláček vypadl v prvním kole. „Jsem ale vděčný, že jsem se vůbec mohl šampionátu zúčastnit. Závěr sezony se mi povedl, mohlo dojít i k tomu, že bych si nezahrál nejen Players Championship Finals, ale ani mistrovství světa,“ podotkl.

„Hlavu zdvihám nahoru. Příští sezona je přede mnou. Budu trénovat a věřit, že můžu porážet ty nejlepší, na což si věřím. Bohužel se to teď nepovedlo. Opět bych chtěl poděkovat všem fanouškům i sponzorům, jejich podpora je úžasná. Jsem za to vděčný. Doufám, že příště to zase bude o ten krůček lepší,“ řekl na závěr.