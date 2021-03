Česká šipkařská Premier League: obhájce Sedlák na úvod těsně padl

O úvodní zápas celé soutěže se postarali Pavel Jirkal a loňský finalista Alexander Mašek. Do zápasu lépe vstoupil Mašek, který se, i díky soupeřovo chybám na zavírání, dostal do vedení 4:0. Jirkal v následujícím legu uhrál svou první hru, když trefil double 18. Bylo to ovšem jeho jediné úspěšné zavření. V dalších dvou lezích sice měl šance, trefit double se mu ovšem nepodařilo a oba legy sebral Mašek, který si tak zajistil vítězství 6:1.

Ve druhém zápase večera se představil vítěz loňské Premier League Vítězslav Sedlák a jediný zástupce Slovenska Martin Ziman. Sedlák hned v prvním legu získal zavřením 122 soupeřovo podání, ve druhém ovšem mladý Slovák kontrolval. Ve třetím legu ale znovu uspěl Sedlák, konkrétně díky zavření 120. Od té doby si hráči svá podání drželi až do stavu 4:5 z pohledu Zimana. V desátém legu sebral soupeřův servis poté, co Sedlák promarnil šanci na vítězství a šlo se do rozhodující hry. Tu nakonec po velké bitvě získal Ziman a při svém prvním televizním zápase mohl slavit těsné vítězství 6:5.

Třetí zápas večera nabídl souboj dvou nováčků v Premier League. Jan Hlaváček v něm stanul proti Martinu Komorovi. Do prvního legu vstoupil lépe druhý jmenovaný – Komora zavřel 119 a sebral Hlaváčkovi podání. Od té doby ale kraloval na terči Hlaváček a nakonec zvítězil přesvědčivě 6:1.

Do čtvrtého zápasu nastoupili ostřílený Roman Benischko a nováček ve světě šipek Jan Holec. Jejich souboj dospěl až do rozhodujícího 11. legu. V něm Holec nedostal žádnou velkou příležitost zápas strhnout na svou stranu a Benischko si zavřením 56 připsal své první body do tabulky.

Večer uzavřel souboj dvou účastníků loňského ročníku – Daniela Barbořáka a Michala Šmejdy. Úvod zápasu patřil jednoznačně Barbořákovi, který se dostal do vedení 3:0. Další hru sice Barbořák prohrál, ale to jako kdyby ho namotivovalo a dovedl duel k výhře 6:1.

Výsledky 1. kola

Pavel Jirkal - Alexander Mašek 1:6

Martin Ziman - Vítězslav Sedlák 6:5

Jan Hlaváček - Martin Komora 6:1

Roman Benischko - Jan Holec 6:5

Daniel Barbořák - Michal Šmejda 6:1

Program 2. kola - úterý 30. 3. 2021

Alexander Mašek vs Martin Ziman

Vítězslav Sedlák vs Daniel Barbořák

Pavel Jirkal vs Martin Komora

Michal Šmejda vs Roman Benischko

Jan Holec vs Jan Hlaváček