Králem šipek Sedlák. Ve finále Premier League udolal Maška 10:6 | iSport.cz

První semifinále vyhrál Alexander Mašek, když porazil 10:8 vítěze základní dvoufázové části Adama Gawlase. Klíčová byla Maškova série od stavu 2:2, kdy uhrál sedm legů v řadě. Ačkoliv pak Gawlas kontroval šesti úspěšnými hrami, včetně kuriózního 17. legu, kdy se Mašek přepočítal a začal se po trefeném středu radovat z výhry. Zbyly mu ale dva body. Double 1 pak nedokázal na devět šipek uzavřít, což Gawlas, ačkoliv se také trápil na dvojnásobcích, potrestal a stáhl na 8:9. Porážku už ale neodvrátil. Mašek si totiž v 18. legu udržel servis a mohl slavit postup do finále.

„Bylo to vydřené,“ oddychl si po zápase Mašek. „Úplně to na mě pak dolehlo, ta představa, že bych mohl vyhrát. Člověk začal být nervózní, pak i špatně počítal. Jsem rád, že to nakonec dobře dopadlo, protože jinak bych si asi vytrhal vlasy,“ dodal.

Druhým finalistou se stal Vítězslav Sedlák, když porazil 10:4 Daniela Barbořáka. I on, stejně jako předtím Alexander Mašek od stavu 9:2 promarnil několik šipek na dřívější ukončení duelu, mrzet ho to ale nemuselo. „Nervozita mě tam dostala. Jsem rád, že tam poslední double spadl,“ uvedl Sedlák.

Ten si přenesl dobrou formu i do finále. Souboj s Maškem odstartoval bravurně pěti vyhranými legy v řadě, což ho nasměrovalo k pozdějšímu vítězství 10:6. „Je to úžasné. Nemám vůbec slov, nevím, co říct. Děkuji Sašovi za skvělou hru," řekl po zápase dojatý Sedlák. „Dostat se do finále je úžasné, nepočítal jsem s tím. Škoda, že mi to tam nepadalo tak, jako předtím a byly tam takové výkyvy," mrzelo Maška.

Výsledky Tipsport Premier League 2020

Semifinále:

Adam Gawlas - Alexander Mašek 8:10

Vítězslav Sedlák - Daniel Barbořák 10:4

Finále:

Vítězslav Sedlák - Alexander Mašek 10:6

Konečné pořadí

1. Vítězslav Sedlák

2. Alexander Mašek

3. - 4. Adam Gawlas

3. - 4. Daniel Barbořák

5. David Vítek

6. Michal Šmejda

7. Ondřej Kysilka

8. Michal Ondo

9. Pavel Jirkal

10. David Rosí