Sedláček válel, pak padl s hvězdou: Škoda, ale... Gawlasovi UK Open nevyšlo

Účast na svém prvním televizním turnaji v nové sezoně za sebou mají čeští šipkaři Karel Sedláček a Adam Gawlas. Na UK Open se vedlo lépe zkušenějšímu „Zlému Kájovi“, který došel do 4. kola, kde ale po boji padl s 19. hráčem žebříčku PDC Order of Merit Simonem Whitlockem 7:10. „Škoda, byl jsem blízko, ale to jsou šipky,“ uvedl Sedláček. Pro Gawlase skončil turnaj v prvním kole.

Z českého dua šel do akce jako první Gawlas, který nastoupil proti Ginovi Vosovi. Mladík z Návsí sice zvítězil v prvním legu, ale další tři patřily Nizozemci. Gawlas poté srovnal na 3:3, ale do vedení ho soupeř nepustil. Navíc Vos ve zbytku utkání získal další brejk a nakonec zvítězil 6:4.

„Ráno jsem se cítil suprově, i v tréninku jsem naházel hodně sto osmdesátek. V zápase to ale nevyšlo. V úvodu jsem se držel a byl v pohodě, byl jsem ve hře, ale pak jsem z ní nějak vypadl a nemohl se dostat zpátky. Je to škoda. Věřil jsem, že pojedu dál a dál, nakonec to skončilo takto. Nicméně jsem si tady udělal mnoho nových kamarádů mezi šipkaři. Je to určitě další dobrá zkušenost. Těším se na další turnaje,“ prohlásil po vyřazení Gawlas, který sbírá první zkušenosti mezi elitou PDC.

Sedláček díky svému postavení v žebříčku vstoupil do UK Open až ve druhém kole. Už před turnajem prohlašoval, že je jeho cílem probojovat se alespoň do čtvrtého kola, kde už se hraje na 10 vítězných legů. To se „Zlému Kájovi“ podařilo. Navíc ve velkém stylu, když své první dva soupeře porazil 6:0.

„Měl jsem docela příjemný los. Haralda Leitingera znám už několik let. Vím, že umí zahrát dobré šipky, ale věřil jsem si na něho. Že to skončí 6:0, jsem nečekal, ale byl jsem rád,“ přiznal Sedláček.

Následně již věděl, že narazí na lepšího z dua Mike De Decker, Rhys Griffin. „Čekal jsem, že narazím na De Deckera, který ale své druhé kolo neustál. Zahrál jsem si tak proti Griffinovi - a vyhrál znovu 6:0. Bylo to fantastické. Proklouzl jsem díky tomu do čtvrtého kola, kde už jsou i všichni nasazení hráči. To se projevilo i v rozhozové místnosti, kde to bylo úplně o něčem jiném, když tam byli šipkaři z TOP 32 na světě,“ podotkl „Zlej Kája“.

UK Open je specifickým turnajem, nejde o klasického vyřazovacího pavouka, ale jednotlivá kola se nově losují a není tak předem daná celá cesta do finále. Do čtvrtého kola byl Sedláčkovi vybrán Australan Simon Whitlock, aktuálně 19. hráč žebříčku PDC Order of Merit.

Začátek souboje s bývalou světovou trojkou, která si v minulosti zahrála finále mistrovství světa (2010) či ovládla European Championship (2012), Sedláčkovi nevyšel, dostal se do skluzu 1:5.

Ještě do pauzy, která nastává po odehrání desáté hry, ale český šipkař dokázal korigovat a snížil na 4:6. Po přestávce se mu dokonce podařilo vyrovnat na 7:7. V dalších třech hrách ale vytasil Whitlock to nejlepší ze svého umu. Dvakrát zavřel jedenáctou a jednou třináctou šipkou. Dovedl tak duel se Sedláčkem k výhře 10:7.

„Jsem nesmírně rád, že jsem si mohl zahrát mezi poslední 64 proti Simonu Whitlockovi. Byl to skvělý zápas. Připravoval jsem se na něj. Chtěl jsem předvést dobrý výkon. První polovina zápasu mi ale vůbec nevyšla. Hrál jsem sice slušně, ale bez doublů. Simon se nemohl trefit, já toho ale nevyužíval. Když už jsem jeho chyb následně využil a vyrovnal na 7:7, tak mě skvělými třemi legy rozstřelil a vyhrál. K postupu jsem mu poblahopřál. Škoda z mé strany, byl jsem blízko, ale to jsou šipky,“ konstatoval Sedláček a na závěr poděkoval fanouškům za velkou podporu: „Strašně si toho vážím, mám vás rád.“

Výsledky českých šipkařů na UK Open

Adam Gawlas

1. kolo: Gino Vos (Nizozemsko) 4:6

Karel Sedláček

2. kolo: Harald Leitinger (Rakousko) 6:0

3. kolo: Rhys Griffin (Wales) 6:0

4. kolo: Simon Whitlock (Austrálie) 7:10