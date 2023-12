Gawlas před MS v šipkách: Strašně hustá párty. Proč začal rozvážet pizzu?

Jednadvacetiletý Adam Gawlas se loni postaral o šipkařskou senzaci. Při svém debutu na světovém šampionátu v Londýně porazil zkušeného soupeře Richieho Burnetta a stal se tak prvním Čechem v historii, který vyhrál zápas v hlavní soutěži. Letos však bude mistrovství světa bez české účasti. Gawlas ani jeho starší kolega Karel Sedláček se na prestižní turnaj nezvládli kvalifikovat. Neúspěch však mladého českého hráče vyburcoval k zásadním změnám v přístupu k tréninku.

Jaké změny u vás nastaly po neúspěšné kvalifikaci na MS?

„Během kvalifikace se mi vůbec nedařilo a nehrál jsem dobře. Řekl jsem si, že je potřeba něco změnit a začít to brát jinak. Vedle hraní šipek si teď nově snažím najít čas i na to, abych si uvolnil hlavu. Začal jsem třeba rozvážet pizzu. Strašně mě baví jezdit autem, a jelikož se jim teď uvolnilo místo, šel jsem do toho. Když celé dny jen trénujete a přemýšlíte nad šipkami, může se stát, že brzo vyhoříte. Rozvážení pizzy beru jako relax, díky kterému se na každý trénink zase těším. A taky jsem se rozhodl, že něco provedu se svoji postavou. Turnaje jsou občas velmi dlouhé. Musím tedy něco dělat, abych to fyzicky vydržel. Aktuálně se snažím každý den chodit 40 minut na páse a taky už nejím takové mňamky jako dřív.“

Ve světě šipek není moc obvyklé, že by hráči dbali na životosprávu, že?

„Většina z nás ráno vstane, nají se a pak celý den hraje šipky. Večer přijde domů, zase se nají a jde spát. To pro tělo není úplně ideální. Dokud se člověku daří, asi tyhle věci neřeší, ale když se dařit přestane, přemýšlíte nad tím, co byste mohli změnit a dělat lépe. Podívejte se například na Joshe Rocka, který je v PDC (Professional Darts Corporation) dva roky. Za tu dobu se docela změnil. Přibral a vypadá teď jinak, než když začínal. Je to volba každého hráče a já si řekl, že takový být nechci a snažím se s tím něco dělat.“

Kdo je podle vás hlavním favoritem letošního mistrovství světa?

„Určitě Luke Humphries. Když se podíváme na jeho formu a poslední turnaje, které vyhrál, je jedním z hlavních favoritů. Šanci má ale třeba i Michael van Gerwen. Každopádně mistrovství je úplně jiný typ turnaje než všechny ostatní a může to dopadnout prakticky jakkoliv. Hraje se v Ally Pally (Alexandra Palace v Londýně) a všechno včetně stage je tam obrovské. Taky se hraje na sety, což v šipkách není úplně běžné. Když jsem se šampionátu loni účastnil já, cítil jsem, že tam panuje daleko větší nervozita a to i přesto, že tam byla celá řada velmi zkušených borců.“

S Lukem Humphriesem se znáte osobně z dob, kdy jste oba hráli ještě na juniorském šampionátu. Jaký je?

„To je pravda, s Lukem se známe docela dobře a mimo šipky se docela dost bavíme. I naše přítelkyně se znají. Na turnajích je to ale něco jiného. To se každý koncentruje sám na sebe a s Lukem maximálně sem tam něco prohodíme. I když se to divákům nemusí zdát, je to spíše introvert. Fanoušci ho znají ze stage, kde se každý raduje a projevuje emoce, ať už jde o introverta, nebo ne. A Luke se v poslední době měl rozhodně proč radovat. Letos vyhrál World Grand Prix, Grand Slam i Players Championship Finals. Kromě něj bych ale vítězství přál i dalším hráčům.“

Komu například?

„Vyhrát by si zasloužil určitě James Wade. Už strašně dlouhou dobu hraje stabilně perfektní šipky. Čtyřikrát se na mistrovství světa dokázal dostat do semifinále, ale titul nikdy nezískal. Přál bych to ale třeba i Josému de Sousovi nebo Dimitrimu Van den Berghovi, což jsou kluci, se kterými mám stejného manažera, a trávíme spolu spoustu času.“

A jak odhadujete šance obhájce titulu Michaela Smithe?

„Ten aktuálně zažívá pokles formy. Ne, že by hrál špatně, ale už to není takový ten nadstandard, který předváděl. Dost lidí si myslí, že to je jeho šipkami. Před pár měsíci totiž změnil výrobce. Pak je tady Gerwyn Price, o kterém teď nikdo moc nemluví. Je to ale také top hráč, který má určitě šanci. Ta úroveň je opravdu tak našlapaná, že může vyhrát prakticky kdokoliv.“

V jakém formátu se MS bude hrát?

„Celkově se turnaje zúčastní 96 hráčů. Prvních 32 hráčů jsou ti nejlepší ze světového žebříčku. Ti jsou automaticky nasazeni do druhého kola. Pak je tam dalších 64 hráčů, kteří proti sobě hrají první kolo. Ten kdo vyhraje, postupuje a utká se s nasazenými. Hraje se 501 double out na vítězné sety. Finálový zápas tak může trvat klidně dvě až dvě a půl hodiny.“

Můžete popsat atmosféru na tak velkém turnaji jako je mistrovství světa?

„Je to po všech směrech speciální akce. Už jen když k Alexandra Palace přijíždíte, neuvěřitelně to na vás zapůsobí. Vždy tam dorazí také spousta fanoušků. Je to přece jen mistrovství světa, takže tam jezdí i lidé, kteří běžně šipkařské turnaje nenavštěvují. Pro diváky je to taková strašně hustá párty, během které mohou sledovat šipky. Lidé nefandí jen svým favoritům, ale celkově dobré hře. Lidé tam často chodí oblečení v nejrůznějších kostýmech. Nedávno jsem posílal hrníček a kšiltovku klukům, kteří si říkají Banáni. Je jich pět nebo šest a na šipkařké akce jezdí převlečení za banány. Co se kostýmů týče, je na šampionátu k vidění doslova cokoliv. Mistrovství světa v šipkách je zkrátka neuvěřitelná show.“