Senzace MS v šipkách (16): vtípky i pochybnosti o věku, miluje kebab!

Anglie má nového sportovního hrdinu. Je mu 16 a moc na to nevypadá. A vlastně ani moc nevypadá jako typický sportovec. Seznamte se s Lukem Littlerem, finalistou MS v šipkách. Nikdo mladší to v historii nedokázal. A pokud by Littler svůj pohádkový příběh dotáhl do konce, čeká ho pohádková prémie půl milionu liber (asi 14,2 milionu korun).