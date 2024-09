Šipky bolí, za trénink nachodím 11 kilometrů, říká Sedláček. Co Littler?

Pravidelně potkáváte u terčů globální ikony. Van Gerwen, Humphries, Price, Michael Smith… Máte k někomu z nich malinko blíž, nebo jde o úplně uzavřený svět?

„Jedou si na tom svém písečku, to je jasný. MVG (Michael van Gerwen) vždycky sedí trošku bokem s Vincentem (van der Voortem), jsou největší kamarádi. Baví se s tebou, když jdete na zápas a po zápase, pokud tě porazí. Strašně rád mám Petera Wrighta. S ním si troufnu říct, že jsme kamarádi. Často mi poradil, aniž bych za ním sám šel. Když jsem získal kartu, jako čerstvý mistr světa mi k tomu blahopřál, což mě posadilo na zadek. Znám ho jenom jako rozdávače radosti.“

Co vám skotský fenomén radil?

„Jednou byl volný terč, házel jsem si. Přišel za mnou, prohodili jsme pár fráziček a říkám mu: Tak si něco hodíme? Přikývl. Povídám: Tak o pivo. On hodil tři šipky, otočil se na mě a říká: Hele, tohle si nech až na tu hru. Při tréninku si zkoušej, ale jenom sám sebe. Nezkoušej se tady vypotit se mnou, porazit mě. Protože mě porazíš, na tebe to takhle sedne, a pak už nic nehodíš.“

Trefil se, viďte?

„Jsou to možná čtyři roky zpátky, v Německu to proběhlo. A já si říkal: No jo, já jsem vždycky jak blbec chtěl každýho porazit ještě před turnajem. Abych se napumpoval. Ale tohle mělo něco do sebe. Trénink je od toho, aby ses protáhl, protáhl ruku, zkusil triply, doubly, něco si tam vyzkoušel, a pak to vypustil při té hře. Cenil jsem si toho, že tam Peter se mnou byl.“

Kdo další je fajn?

„S Lukem Humphriesem (aktuální světová jednička) se znám už dlouho, taky jsme dobří kamarádi. Dá se říct, že člověk je tam kamarád se všemi. Ale přijdeš k terči, a v tu ránu je tvým nepřítelem a potřebuješ ho zničit. A oni to berou stejně. Jde o pozice i peníze. Nikdo nenechá ležet na zemi ani libru zadarmo.“

Jak na vás působí razantní teenager Luke Littler?

„Někdy se tváří takzvaně na přesdržku, ale je