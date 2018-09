Squashový tým Viktorie Sportprofit Brno skončil třetí na ME týmů

Viktorie Sportprofit Brno po výhře v základní skupině ve čtvrtfinále evropského šampionátu porazila SRC Vaduz, v semifinále ale nestačila na německý tým Paderborner SC. Do duelu o třetí místo nastupovali čeští squashisté v roli outsiderů. Michal Jadrníček nejprve prohrál.

„V tom okamžiku klesly naše naděje na úroveň zázraku. My jsme se však nevzdali,“ dodal Mekbib, který poté osmnáctého hráče světa Müllera porazil ve třech setech. Pro domácí squashovou jedničku se jednalo o nejcennější skalp v jeho kariéře. V dalším duelu prohrál Martin Švec 1:3 na sety, ale jeho týmový kolega Matej Hrnčiřík přehrál svého soupeře 3:0, což bylo klíčové.

Viktorie tedy zvítězila díky vyššímu počtu získaných setů a mohla se radovat z bronzových medailí z evropského šampionátu. Titul mistrů Evropy získal německý tým Paderborner SC, v jehož barvách nastoupil i talentovaný český squashista Viktor Byrtus. Nejen, že dokázal svému týmu pomoci v cestě do finále, ale v něm dokonce přidal rozhodující bod, když za stavu 1:2 na zápasy nastupoval ke svému střetnutí proti Jacku Turneyovi z anglického celku Edgbaston Priory Club a musel vyhrát nejlépe 3:0 na sety. To se mu nakonec povedlo a pro mnohonásobného klubového evropského šampiona vybojoval další titul. Stal se tak vůbec prvním Čechem, který na ME v jakékoliv kategorii získal zlatou medaili.