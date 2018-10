Squashista Mekbib ve finále v Houstonu nevyužil mečbol

Mekbib neztratil cestou do finále ani set a v duelu o titul vedl 2:1 po sadách 6:11, 11:2 a 11:5. "Věděl jsem, že musím vyhrát čtvrtý set, protože jsme se tahali a už jsem byl hodně unavený," řekl v tiskové zprávě Mekbib. Mohl navázat na únorový titul z Toronta, ale mečbol proti 72. hráči světa nevyužil a čtvrtý set ztratil 13:15. "Snažil jsem se to uhrát hlavou. Velice mě to mrzí," litoval Mekbib.

Pátý set 119. hráč žebříčku PSA ztratil jednoznačně 1:11. "Už jsem neměl šanci, byl jsem úplně hotový," dodal Mekbib po utkání, které trvalo hodinu a sedm minut. V tomto týdnu ho čeká turnaj v kanadském Niagara on the Lake.