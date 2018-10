Squashista Byrtus je na Olympiádě mládeže. Je to velice prestižní, říká

Byrtus bude propagovat squash na interaktivním kurtu. Celkem tam bude 19 hráčů rozdělených do tří skupin. „Je to trochu jiný squash. Na interaktivní stěně je vidět, kam nejčastěji posílám míček, jak se na kurtu pohybuji. Navíc to bude ve skleněném kurtu, což uvidím zcela poprvé,“ prohlásil Byrtus, největší talent českého squashe. Z Evropy bude na Olympijských hrách mládeže pouze on, Angličan, Ir a Francouz.

Squash na OH v Paříži?

„Doufám, že tohle bude poslední krok. Po Tokiu se bude hrát v Paříži a Francie rozhodně chce, aby byl squash na OH,“ přeje si Byrtus, který v září vyhrál mistrovství Evropy klubů jako jediný český squashista. Squash se poprvé účastní olympiády, byť zatím pouze juniorské, a pouze jako ukázkový sport. „Jsem přesvědčen, že vybraní nejlepší junioři z celého světa včetně Viktora předvedou náš sport místnímu publiku ve vynikajícím světle. Použití interaktivního kurtu je podle mě také velmi dobrým nápadem, který může mladé publikum zaujmout,“ prohlásil Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.

A jaké jsou potřebné kroky k tomu, aby se squash dostal na program OH v Paříži 2024? Squash musí být vybrán organizačním výborem pařížské olympiády a navržen Mezinárodnímu olympijskému výboru. „Probíhá velký zákulisní boj. My věříme, že aktivity Jacquese Fontaina, který je předsedou Světové squashové federace, a jeho vazby na francouzský olympijský výbor, jehož je členem, i organizační výbor v Paříži, budou nakonec tím rozhodujícím faktorem,“ prohlásil Tomáš Cvikl.