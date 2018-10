Squash je blíž olympiádě, říká Byrtus. Propagoval ho na Olympiádě mládeže

Jeden z nejatraktivnějších raketových sportů stále není v programu olympijských her. Squashi pokaždé účast těsna unikla. Nyní je však cílem ho dostat mezi olympijské sporty pro Hry v Paříži v roce 2024. „Jsem na sto procent přesvědčený, že se to povede. Utvrzuje mě v tom aktuální zkušenost na Olympijských hrách mládeže,“ doplnil Viktor Byrtus z Ostravy. Do Argentiny odletěl, aby v rámci exhibice proti soupeřům propagoval squash na skleněném interaktivním kurtu.

Jednalo se o unikát – na přední stěně ve výměnách squashisté hráli „počítačové“ hry. Trefovali se do barevných panáků, či jiných terčů. Kurt přesně věděl, jak se hráči pohybují a kam nejčastěji míček pálí. „Bylo to hodně velké zpestření. Diváci se zastavovali, pokaždé jsem musel rozdávat podpisy,“ popisoval atmosféru Byrtus, největší talent domácího squashe. „Povedlo se nám přitáhnout pozornost. Viděl jsem také pozitivní reakce jednoho z delegátů z mezinárodního olympijského výboru. Gratuloval nám a říkal, že jsme odvedli skvělou práci.“

I proto si Byrtus myslí, že se podaří protlačit squash mezi olympijské sporty. Nejdříve je to možné pro Paříž v roce 2024. Také Francouzi o to mají zájem, patří ke světové špičce. A předsedou mezinárodní asociace squashe je právě z Francie. „Byl by to sen se zúčastnit olympiády. Myslím, že na to hráče máme,“ dodal Byrtus, který v letošním roce společně s dalšími domácími squashisty vybojoval unikátní bronzovou medaili na mistrovství světa juniorských týmů.