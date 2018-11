Raketová žena Kubáňová: Spousta lidí se diví, že squash chybí na olympiádě

Začátkem listopadu Česká asociace squashe vyzvala veřejnost, aby přispěla na kampaň, která pomůže tomuto sportu dostat se na olympijské hry. Za několik dní se už vybralo na Startovači přes 100 tisíc korun! Myšlenku této kampaně podporuje také Zuzana Kubáňová. „Dlouho o takový cíl usilujeme a je skvělé, že se pro to začalo něco konkrétního dělat. Hrozně mě to potěšilo. Nic totiž není zadarmo,“ ví několikanásobná mistryně světa v racketlonu.

Zároveň věří, že by se to mohlo povést. Tedy, že se elitní squashisté budou prohánět ve skleněném kurtu na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024. „Snad už se to povede. Francouzští hráči jsou ve squashi dobří a mají podporu na vyšších místech. Už jsme si několikrát vyzkoušeli, že jsme o účast na hrách těsně přišli. Věřím, že tentokrát to už vyjde,“ dodala Kubáňová, která několikrát při turnajích na racketlonu musela upřesňovat informaci, že squash opravdu není olympijským sportem. „Mnoho lidí se tomu divilo. Squash považují za velice atraktivní záležitost. Nedokázali pochopit, že mezi počtem takových sportů není ten náš.“

Zároveň si Kubáňová všimla zvláštního kontrastu. Například parkour, o kterém se rovněž uvažuje zařadit do rodiny OH, k tomuto privilegiu přistupuje s ostražitostí. Parkouristi se bojí, že by tím ztratili volnost a myšlenku životního stylu. Kontroverzně bylo přijato sportovní lezení a například pro tenisty není olympiáda nejvýznamnější akcí.

„Znám několik parkouristů a ti si nejsou jistí, zda je propojení s olympiádou správným řešením pro jejich sport. A naopak squashisti si jistí jsou už dlouhou dobu, ale to mezinárodnímu olympijskému výboru zatím zkrátka nestačí. Nevím, jaká jsou hlavní kritéria pro zařazení nového sportu,“ zmiňuje Kubáňová.

Po úspěšné kariéře v racketlonu a ve squashi se už Kubáňová více orientuje na další pohybový rozvoj. V jejích současných aktivitách je právě parkour a indoorsurfing. Zároveň jako osobní trenérka radí lidem, jak se zhubnout nebo jak se dostat do kondice.