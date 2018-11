Kampaň Squash na olympiádu vybrala cílovou částku. Stačilo 13 dní

Rozhodující pro úspěch budou aktivity Světové squashové federace, která se bude snažit přesvědčit důležité funkcionáře z organizačního výboru olympiády v Paříži v roce 2024. Vrcholný orgán tohoto raketového sportu oslovil všechny členské národní federace se žádostí o mimořádný příspěvek. V případě České asociace squashe (ČASQ) se jedná o 140 tisíc korun. Požadovanou částku už nyní získala v rámci crowdfundingového projektu.

„Pokud by se tak nestalo, museli bychom omezit program podpory našich nadějných juniorů nebo reprezentace. Například by neodcestovali na několik zahraničních důležitých turnajů. Příspěvky od veřejnosti nám obrovsky pomohou a jsme za ně velice vděční. Vážíme si toho,“ dodal Tomáš Cvikl.

Do kampaně na Startovači se zapojilo přes 100 lidí. Největší zájem byl o bílý míček ze speciální edice OH 2024 za 500 korun. Přispěvatelé ale také velice zajímaly tréninky s reprezentanty nebo podepsaný dres. „Vyzýváme sportovní veřejnost, aby se dál zapojila do naší kampaně a přispívala třeba po menších částkách. Chceme upozornit na to, že si squash velice přeje dostat se do rodiny olympijských sportů. Jedná se o atraktivní sport, který se hraje po celém světě,“ vysvětlil Tomáš Cvikl, předseda ČASQ.

Naposledy se o squashi hovořilo před několika lety v rámci přípravy letních Her v Tokiu 2020. Raketový sport neuspěl v konkurenci baseballu, sportovního lezení či karate. V současné době je jedním z možných kandidátů pro Paříž 2024. Squash se objevil v letošním roce jako ukázkový sport na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires.

Kampaň na Startovači: https://www.startovac.cz/projekty/squash-na-olympiadu/

Co za podporu nabízí?

100 Kč - poděkování a uvedení jména mezi dárci na webu ČASQ

200 Kč - poděkování a uvedení jména mezi dárci na webu ČASQ

500 Kč - bílý squashový míček ze speciální edice OH 2024

1000 Kč - bílý squashový míček ze speciální edice OH 2024 a čestné místo na tribuně při semifinále MČR 2019

2000 Kč - bílý squashový míček ze speciální edice OH 2024 a čestné místo na tribuně při finále MČR 2019

2000 Kč - bílý míček ze speciální edice OH 2024 a čestné místo na tribuně při finále ME juniorů 2019

3000 Kč - bílý míček ze speciální edice OH 2024 a reprezentační dres České republiky s podpisy reprezentantů

5000 Kč - trénink s reprezentantem ČR ve squashi