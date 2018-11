Překvapení: Squashový Czech Open ovládl francouzský náhradník Verseille

Býval mezi stovkou nejlepších, člen elitní francouzské squashové školy. Poté ale Fabien Verseille přerušil na několik let svoji kariéru a začal se věnovat naplno práci. Posledním utkáním v roce 2011 byla prohra s Janem Koukalem, od té doby se zúčastnil pouze dvou turnajů. „Tenkrát mu umřel trenér a dlouhou dobu se z toho vzpamatovával. Po nějaké době si však řekl, že není tak starý, a že se ještě zkusí do squashe dostat. Hned první turnaj po návratu dokázal vyhrát. To jsem rozhodně nečekal,“ prohlásil Tomáš Fořter, hlavní organizátor Czech Open.

Právě jemu Fabien Verseille před začátkem turnaje volal s otázkou, zda se může akce v Praze zúčastnit. „Měl velké štěstí. Na poslední chvíli vypadali dva hráči a před Fabienem byli mezi náhradníky jen squashisté z Egypta nebo Pákistánu, takže by se za den do České republiky nedostali,“ popsal Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe. Francouz Fabien ale všem předvedl, že squash rozhodně nezapomněl. Ve druhém kole porazil domácí jedničku Daniela Mekbiba. Jednoznačný výkon předvedl také ve finále, když přehrál Christopha Andreho.

„On je mým nejlepším kamarádem z dětství. Začínali jsme se squashem společně. Zápas to byl dobrý, snažil jsem se hrát dlouhé výměny a poté tvrdě zakončovat,“ tvrdil Verseille, který předtím byl čtyřkrát ve finále turnajů PSA. A vždycky prohrál. Také proto byl triumf v Praze pro francouzského hráče výjimečný. „Jsem rád, že se to stalo právě tady. Už několikrát jsem tu byl na turnajích,“ doplnil Verseille, který byl v Praze také na svatbě svého kamaráda Grégory Gaultiera, jednoho z nejlepších současných hráčů squashe. „Vím, že tu Greg v Praze žije. Možná se sem také přestěhuji,“ usmál se Verseille.