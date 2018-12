Kampaň Squash na olympiádu skončila úspěchem. Vybralo se přes 170 tisíc! | iSport.cz

Podepsané reprezentační dresy nebo speciální bílé míčky. O to byl největší zájem v rámci crowdfundingové kampaně „Squash na olympiádu“, která skončila úspěšně. Na Startovači se celkově vybralo 171 tisíc korun, přitom požadovaná částka činila 140 tisíc korun. „Jsme z toho nadšení. Chtěli jsme upozornit na to, že se squash chce dostat do programu olympijských her. Myslím, že se nám to podařilo, ale bojovat budeme dál,“ prohlásil Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.