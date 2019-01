Prahu letos ovládnou mladí squashisté. V dubnu se tu uskuteční ME | iSport.cz

Nejen po organizační stránce, českému squashi se daří také v rámci výsledků. Vždyť na víkendovém Czech Junior Open domácí hráči vybojovali v deseti hraných kategoriích čtyři prvenství a dalších sedm medailí. „Potvrdili jsme si, že patříme k evropské špičce. Úroveň byla velmi slušná, šlo přece o nejvyšší kategorii Super Sérii,“ hodnotil Tomáš Fořter z české asociace. Z titulu se radoval v kategorii do 19 let Viktor Byrtus, který ve finále porazil krajana Ondřeje Vorlíčka, nejlepším hráčem do 17 let se stal Marek Panáček, v kategorii do 13 let Martin Štěpán a mezi jedenáctiletými dívkami dominovala Ella Pelikánová.

Český squash se přitom se svoji členskou základnou nemůže rovnat například Francii, Anglii nebo Egyptu. Přesto dokáže vyprodukovat hráče, kteří v drsné konkurenci mohou uspět. „Mezi devatenáctiletými máme dva squashisty, co na nedávném British junior open, což je nejprestižnější juniorský turnaj po MS juniorů, prošli do čtvrtfinále a potvrdili svou příslušnost ke světové špičce.. A vyrůstají nám další talenti, zejména v kategorii do 13 let, z čehož máme radost,“ dodal Fořter.

To, jak silnou juniorskou generaci současný domácí squash má, chce ukázat na evropském šampionátu do 19 let. Ten bude Praha hostit v polovině dubna, a půjde o turnaj jednotlivců a týmů. „Bude to organizačně velice náročné. Už teď víme, že se do Prahy sletí více než stovka nejlepších evropských hráčů. Těšíme se na to,“ dodal Fořter, generální sekretář z České asociace squashe. Jak se domácím šampionátu squashistům bude dařit? „Naši junioři dokázali v loňském roce mezi týmy vybojovat třetí místo na mistrovství světa. Nejvyšší ambice máme také na evropském šampionátu,“ dodal Fořter.