Talent jde mezi muže. Bude to náročné, ví squashista Vorlíček | iSport.cz

Vybojoval několik titulů, vítězných turnajů a připsal si cenné skalpy. Ten poslední přidal na lednovém British Junior Open, kde v rámci nejprestižnějšího turnaje této kategorie porazil Egypťana Mostafu El Sertyho, druhého nasazeného hráče. „Na živém přenosu po internetu se na zápas dívalo více lidí než na samotné finále. Každý mi pak gratuloval, tedy hlavně z Evropanů,“ pochlubil se Vorlíček, který squashisty ze země, která tento sport ovládá, porazil už několikrát.

„Myslím, že o mně už dlouhodobě vědí,“ dodal Vorlíček, rodák z Teplic. Právě na British Open se dostal do čtvrtfinále, stejně jako jeho reprezentační kolega Viktor Byrtus. Dva Češi mezi nejlepšími osmi na nejprestižnějším juniorském turnaji světa? Takový výsledek dosud český squash nezaznamenal! Vorlíčka ale nyní mrzí zcela jiná věc – v dubnu se nebude moct zúčastnit juniorského evropského šampionátu v Praze. Důvod? V březnu oslaví své devatenácté narozeniny…

„Nevychází to o měsíc a pár dní. Štve mě to, ale co se dá dělat. Termín je prostě stanovený. Společně s Viktorem Byrtusem jsme mohli postavit nejsilnější tým. I tak budou Češi hodně vidět,“ přál si Vorlíček, kterého tak čeká vstup mezi dospělé hráče. Na přesun se domácí squashová naděje připravuje dlouhodobě, minimálně dva roky. „Ještě ale musím zapracovat na výměnách, které jsou mezi dospělými o dost delší a fyzicky náročnější. Mezi juniory dám během výměny tak pět úderů, to mezi muži je to trojnásobný počet,“ popisoval rozdíly Vorlíček.

Sám ví, že aby se prosadil na PSA zahraničních turnajích, stojí to hodně pokusů. A také hodně peněz. „Vím, že budu prohrávat, ale důležité je vydržet a věřit, že se to zlomí,“ dodal Vorlíček, který plánuje odcestovat na americkou univerzitu a hrát pravidelně squash. „V USA je univerzitní sport nejrozvinutější na světě. Chci tam nějakou dobu být, ale zároveň hodně hrát a účastnit se turnajů. Jdu do toho naplno, chci být dál ve squashi vidět.“