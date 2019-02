Čeští squashisté si zahrají MS v Chicagu. Hraje se o 22 milionů korun! | iSport.cz

„Pro squash jsou to snové částky. Půjdu si ho užít a předvést co nejlepší výkon. Těším se na celkovou atmosféru,“ prohlásil Daniel Mekbib, který v minulém roce poprvé ovládl domácí šampionát. „Je skvělé, bojovat o takové částky. Snad se to uchytí a zavede se vyšší prize money také na dalších squashových turnajích,“ dodala Anna Serme.

Vůbec poprvé se přímo mistrovství světa nezavedla kvalifikace. Probojovat se na vrcholnou squashovou akci pro hráče, kteří jsou na PSA žebříčku níže než na 60. až 70. místě je takřka nemožné. „Jediná cesta vedla přes divoké karty nebo přes některé turnaje, jejichž vítězové automaticky na světový šampionát postoupili. Takovýchto míst je však mezi muži sedm a mezi ženami pouze čtyři. Je proto fantastické, že jsme se sem dostali,“ vysvětlil Mekbib, který je v současné době na 100. místě žebříčku PSA. To Serme se drží na 82. místě.

Čeští squashisté se na mistrovství světa dostali v rámci divoké karty, o kterou zažádala Česká asociace squashe. „Jsme moc rádi, že nám bylo vyhověno. Pomohlo, že máme dobré vztahy se světovou federací. Nejvýše postavení squashoví funkcionáři si také všimli naší crowdfundingové akce, přes kterou jsme chtěli podpořit olympijskou kampaň,“ prohlásil Tomáš Fořter, generální sekretář Českého squashe.

Čeští hráči nastoupí do úvodního kola jako outsideři. Mekbib vyzve Skota Alana Clyneho, 46. hráče na světovém žebříčku. „Už jsem dokázal porazit soupeře, který byl podobně kvalitní. Těším se na souboj,“ dodal Mekbib, který se v únoru zúčastnil turnaje v Seattlu. To Anna Serme vyzve Angličanku Emily Whitlockovou, 20. squashistku světa. „Nemám žádný tlak, těším se,“ dodala česká hráčka.

Poslední účast českého zástupce v hlavní soutěži na světovém šampionátu je z roku 2011. V nizozemském Rotterdamu tehdy nastoupil Jan Koukal, který v 1. kole podlehl. Tehdy ještě v kvalifikaci žen nastoupila Olga Kolářová. V letech 2013 a 2017 se pouze v kvalifikacích zúčastnili MS Olga Kolářová a Daniel Mekbib.