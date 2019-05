Návrat mezi elitu: České squashisty čeká evropský šampionát týmů | iSport.cz

V anglickém Birminghamu bude zahájeno mistrovství Evropy týmů mužů a žen ve squashi. Oba české týmy se v letošním roce představí v Divizi 2, do které vloni sestoupili. „Cílem bude se dostat zpátky do elitní divize, kde jsme v minulých letech hráli. Myslím, že to v našich silách rozhodně je,“ prohlásil David Tománek, manažer mužského týmu. Úvodní duely se rozehrají ve středu od 13:00. Konečné výsledky budeme znát v sobotu. Evropské tituly obhajují celky žen Anglie a mužů Francie.