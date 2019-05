Brněnské squashové týmy získaly historický double v domácí extralize! | iSport.cz

Hrají spolu už několik let a v tomto složení titul nezískali. Řeč je o elitních českých squashistech – Danielu Mekbibovi, Martinu Švecovi a Ondřeji Uherkovi. „Pravidelně jsme potvrzovali pozici nejlepšího českého týmu, v extraligovém finále jsme ale pokaždé prohráli s výběrem zahraničních hráčů. To se letos konečně zlomilo,“ dodal Martin Švec. V prvním duelu Uherka porazil Lukáše Jelínka, poté se představil za domácí brněnský tým Angličan Richie Fallows. Jenže jediná zahraniční posila Brna prohrála s Kolumbijcem Juanem Camilem Vargasem.

„To nás celkem překvapilo. Naštěstí po nepříliš povedeném vstupu do utkání uspěl Mekbib a získal důležitý druhý bod,“ popisoval Martin Švec, který potřeboval k jistotě uhrát dva sety. A proti Jaroslavu Čechovi se nemýlil. „Sice jsme byli před zápasem za favority, ale nebylo to vůbec lehké. Moc si to užíváme. Viktorie potvrdila, že jako tým skvěle funguje,“ dodal Švec z Viktorie, která triumfovala po šest letech.

Druhý titul pro brněnský tým přinesly ženské hráčky, a to po dramatickém průběhu. První bod získaly hráčky Fotorobotu, když Zuzana Kubáňová zdolala 3:0 na sety Mariku Doubravovou. Skóre srovnala v utkání jedniček domácí Michaela Čepová, která porazila 3:1 Evu Feřtekovou. V rozhodujícím utkání pak zlatý bod pro Viktorku doslova vydřela Andrea Malinová proti Natálii Babjukové. V utkání prohrávala 0:2 na sety a ve třetím odvracela za stavu dva mečboly soupeřky. „Je to úžasné. Hodně nám pomohla také bouřlivá atmosféra. Dorazilo hodně lidí, kteří nás podporovali,“ popisovala Čepová. „Tento rok se nám v extralize opravdu dařilo. Odehrály jsme spoustu kvalitních a vyrovnaných zápasu.“

SQUASH – finále extraligy týmů v Brně (Vitkoria)

muži: Viktoria Brno Sportprofit – SC Strahov 2:1

ženy: Viktoria Brno Kabel-A.T - Haštal W Fotorobot 2:1.