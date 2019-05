Startuje Liga mistrů v plážovém fotbale! Mezi elitou se představí i Teplice | iSport.cz

Teplice čeká už druhá účast v hlavní části Ligy mistrů (nazývané Euro Winners Cup) v řadě. V roce 2017 ještě vypadly v předkole, minulý rok prohrály všechny tři zápasy ve skupině. Letos jsou ambice vyšší, severočeský klub by rád postoupil do play off. „Letos máme nejsilnější tým. Věřím v postup,“ řekl prezident klubu a zároveň hlavní kouč Adnan Beganović.

Cesta by měla vést především přes dánskou Kodaň. První dva zápasy ve skupině budou ale těžkým oříškem. Na úvod italský mistr Catania, o den později ukrajinský mistr Artur Music, dvojnásobný finalista Ligy mistrů z let 2016 a 2017. Ze skupiny postoupí tři nejlepší celky.

„Jsem velice hrdý na naše kluky, a to jsme ještě ani nezačali. V neděli nás čeká tvrdá prověrka od sedmého nejlepšího mužstva Evropy – Catanie. Pevně věřím, že to, jak s nimi, tak s Artur Music, důstojně ustojíme. Zuby si brousíme především na dánskou Kodaň. Výhra s ní by nás posunula mezi 32 nejlepších, což by pro nás byl historický úspěch,“ věří Beganović.

Zápasy Teplic v základní skupině Ligy mistrů: neděle 2.6. 15:15 Catania (ITA) pondělí 3.6. 15:15 Artur Music (UKR) úterý 4.6. 15:00 Kodaň (DEN)

Bosenský kouč bude spoléhat na nové posily, které klub nedávno oznámil. Nejzajímavějším jménem je rozhodně italský kanonýr Luca Addarii. Dvojnásobný mistr italské ligy, kde se zároveň stal i nejlepším střelcem, se hned stal teplickým kapitánem. Zkušený univerzál vstřelil první branku v italské nejvyšší soutěži už v 16 letech, kromě dvou titulů pomohl ke dvěma vítězstvím v italském poháru a třem v superpoháru.

Další posilou je teprve 18letý Antonio Henriques, mládežnický reprezentant Portugalska. Brankářskou dvojici vedle Václava Šlégra doplnil polský talent Bartlomiej Stolarz. Do Teplic přišli také slovenský mistr Róbert Hustý a Lukáš Krok, pro něhož to je velký comeback.

Po návratu z Portugalska chtějí Teplice znovu zaútočit na český titul, což fanouškům slíbil i Beganović. „Děkuji všem fanouškům za podporu. Prezentujeme zde především Českou republiku, náš klub, kraj a město Teplice,“ prohlásil hrdě. Díky letošní účasti v Lize mistrů si Teplice v září 2019 zahrají i největší klubovou soutěž na světě – World Winners Cup v turecké Alanyi.

Nominace Teplic na Ligu mistrů: Brankáři: Václav Šlégr (ČR), Bartlomiej Stolarz (Polsko), Hráči: Jiří Formánek, Lukáš Krok (oba ČR), Antonio Henriques (Portugalsko), Andy Kortvelyeši, Jan Ruda (oba ČR), Luca Addarii (Itálie), Róbert Hustý (Slovensko), Realizační tým: Adnan Beganović (trenér a manažer, Bosna a Hercegovina), Stanislav Jakubovskij (delegát, Ukrajina).

