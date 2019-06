Z týmu doktorů až na domácí MS! Softbalista Kasal se těší i na tanec Haka | iSport.cz

Přes den řeší software na optimalizaci dávkování léčiv, odpoledne pak pálí do míčku nebo ho hází. Matouš Kasal dlouho softbalu vzdoroval, v dětství dělal karate, nakonec ho však otec „umluvil.“ Pálkovacího sportu se nešlo vyhnout. „Otec s kamarády z doktorského odvětví mě neustále bral na zápasy, od mala jsem trávil dost času na hřišti. Postupně jsem se zamiloval jak do toho sportu, tak do medicíny,“ dodal Kasal, který při škole pracuje v mezinárodní farmaceutické společnosti. A to na pozici IT experta.

Jaké jsou trendy v této oblasti, jaká je budoucnost ohledně léčiv? „Všechno se nyní hodně personalizuje, na základě měření z krevní plasmy se například upraví dávka léků. V nemocnici se totiž předepisují léky podle populačních parametrů, které nemusí být vyhovující. To by se mělo změnit,“ popsal svoji praxi Kasal, který stále hraje za Painbusters Most v domácí extralize. Ta má nyní reprezentační přestávku a po osmnácti zápasech je výjimečně vyrovnaná. Na třetím místě jsou čtyři kluby, které mají stejný počet bodů (27). Až po nich je sedmý Most, který má o jeden bod méně.

Nyní už je však veškerá koncentrace zaměřená na světový šampionát softbalu konaný v České republice. A právě úvodní duel bude pro Kasala možná ten nejlepší. Domácí hráči v něm totiž vyzvou obhájce titulu z Nového Zélandu. „Neskutečně se těším na tanec Haka, vždycky mám z něho husí kůži, když ho novozélandští hráči předvádí. Prioritní je však hra proti nim, už se nemohu dočkat,“ dodal Kasal, který má jasné cíle. „Rád bych, abychom vylepšili naše maximum na šampionátu, tedy šesté místo. Zároveň je důležité si užít jedinečnost té akce, máme skvělou partu, což je výjimečné.“

Vstupenky na mistrovství světa v softballu je možné objednávat přes GoOut. Dostupné budou také na místě, celodenní vstupné vyjde na 200 korun. Softbalový šampionát startuje 13. června.