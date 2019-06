Sofballové MS v Česku: Havlíčkův Brod zmodernizoval arénu a chystá se na fanoušky | iSport.cz

Před turnajem byla na stadionu v Havlíčkově Brodě zdvojnásobena kapacita šaten a bylo vybudováno nové osvětlení podle požadavků televizních společností a zázemí pro členy světové federace, sponzory a hosty. Pro diváky organizátoři postaví montované tribuny.

"Naše aktuální kapacita bude tisíc míst k sezení a 1500 na stání," uvedl Šnelly. Zájem se podle něj dá předem těžko odhadovat. "Ale je jasné, že největší návštěvnost bude vždycky v den, kdy bude hrát český národní tým," řekl směrem k zápasům Česka s Japonskem (16. června), Filipínami (18. června) a na závěr skupiny s Kubou (20. června).

Mistrovství se zúčastní šestnáct týmů. Ze 72 zápasů jich diváci v Havlíčkově Brodě uvidí jednatřicet. Zápasy play off budou v Praze "Je to tak, že základní část se hraje napůl tady, napůl v Praze. Obě skupiny cestují," řekl předseda České softballové asociace Gabriel Waage.

Týmy budou vesměs bydlet v Praze. Podle předsedy asociace jsou ale i ubytovací kapacity v Havlíčkově Brodě relativně plné, protože přijede početná základna fanoušků nizozemského týmu. Během mistrovství bude v Brodě upraveno parkování v okolí Plovárenské ulice, části silnic budou průjezdné jednosměrně. Pro účastníky budou vyhrazená parkoviště před a za Hippos Arénou, kde bude vjezd jen na zvláštní povolení.

Národní tým vstoupí do šampionátu za týden 13. června v Praze v duelu proti obhájcům titulu z Nového Zélandu. V závěrečné přípravy se reprezentanti setkali i s trojnásobným olympijským vítězem v hodu oštěpem Janem Železným. "Hráčům bych popřál, aby předváděli svoji hru a atmosféru si užívali," řekl Železný.

Světový rekordman v roce 1996 předvedl několik nadhozů pro baseballový tým MLB Atlanta Braves. "Kdybych tenkrát rok trénoval, pozvali by mě na kemp, abych zkusil hrát. Nevyužil jsem toho, protože by to bylo moc riskantní. Od jejich manažera mi dokonce přišel dopis, že by rádi draftovali mého syna kvůli genetickým předpokladům," vzpomínal Železný, jehož dcera Anna si vyzkoušela softbal na Kladně.