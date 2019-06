Závodně plaval, pak se dal na softbal. Dvoumetrový obr Joska vyhlíží šampionát | iSport.cz

Do patnácti let Marek Joska závodně plaval. Jenže pak mu učaroval softbal, který v Česku získává na popularitě. „V bazénu jste sám, při závodním plavání si moc nepokecáte. Naopak u softbalu je skvělá týmová atmosféra,“ tvrdil Joska, který získal ocenění Talent roku. Čím vyniká? Měří dva metry a má velmi prudký nadhoz. Soupeři o něm dokonce tvrdí, že je naprosto výjimečný. Prý se specifickou rotací.

„Nejsilnější nadhoz se nyní snažím ještě více pilovat,“ vyhlásil Joska. A bude potřeba! Vždyť v základní skupině čeká na domácí softbalisty řada elitních týmů, například Argentina nebo Japonsko. V prvním zápase však vyzvou Nový Zéland, kteří jsou připraveni před zahájením předvést vyhlášený tanec Haka.

„Už jsme to viděli několikrát, takhle naživo to zážitek spíš pro diváky. Každý, kdo má v Česku rád softbal, na tom zápase bude,“ tvrdil přesvědčivě Joska. Kolena se mu dopředu neklepou, ale je jasné, že to bude zkrátka mazec. „Před tolika lidmi jsme nikdy nehráli. V hledišti budou naše rodiny, kamarádi. Bude to zážitek.“

Přitom Joska málem vrcholnou akci nestihl, jeho sny dostaly nedávno velkou trhlinu. Musel totiž podstoupit operaci slepého střeva a mohlo se zdát, že na šampionát bude muset zapomenout. „Rekonvalescence šla naštěstí hodně rychle a o víkendu už jsem si i zahrál,“ říká s úlevou. „Hrozně se těším, bylo by něco šíleného, kdyby to kvůli slepáku nevyšlo,“ dodává. Slepé střevo se ozvalo prostě v hodně špatnou chvíli, teď už se tomu ale jen směje. „Taky mě to mohlo potkat den před mistrovstvím, a to by teprve bylo špatné,“ pohlíží pozitivně na celou záležitost.

Na Joskovy bomby bude český tým hodně spoléhat. Vždyť on byl jeden ze strůjců loňského úspěchu týmu Tempo Praha, který po 34 letech získal extraligový titul. V letošní sezoně je zatím na děleném třetím místě. Stejně jako další softbalisté si i on bere kvůli mistrovství světa dovolenou. „Dělám třetí ročník FTVS, zkoušky mám za sebou, ale chybějí mi státnice. Půjdu na ně v září, ale softbal za to nemůže,“ dušoval se.

Šampionát vypukne ve čtvrtek 13. března. Vstupenky je možné objednávat přes GoOut . Dostupné budou také na místě, celodenní základní vstupné vyjde na 200 korun.