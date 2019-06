Po úspěchu v racketlonu další výzva: Solnického a Byrtuse čeká Prague Open | iSport.cz

První kola se na Prague Open rozehrají od pondělka, čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve středu 12. června od 18:00 (čtyři zápasy po sobě na jednom kurtě). Semifinále se budou hrát ve čtvrtek 13. června od 18:00 (2 zápasy po sobě na jednom kurtě). Finále je na programu v pátek 14. června od 19:00.

Dokázali, že jsou univerzální raketoví hráči. Vždyť v racketlonu se sbírají body v tenise, badmintonu, squashi a ve stolním tenise. O víkendu byl na domácím šampionátu vidění v akci ve sportovním centru FAJNE také Viktor Byrtus, Daniel Mekbib a Jakub Solnický. „Moc jsem si to užil. Byl to opravdu jeden z nejvíce náročných turnajů, jaké jsem hrál. Furt se něco dělo, furt jsem něco musel hrát, pauza byla minimální,“ popisoval Byrtus, který s ryze squashovým týmem vybojoval druhé místo. „Vicemistři v racketlonu, to zní fakt dobře.“

Pro squashisty to bylo výjimečné zpestření. Poměřit si sílu s všestranně nadanými soupeři je hodně bavilo. „Těžili jsme samozřejmě ze squashe, kde jsme nedali ostatním žádnou šanci. Ale vyhovoval mi také tenis nebo badminton. Nejhorší byl stolní tenis, ten jsem chtěl hlavně přežít,“ popisoval Jakub Solnický, který se společně s Byrtusem zúčastní Prague Open v Záběhlicích. Nejvýše nasazenými hráči turnaje jsou Dám Kristian Frost (89. místo na PSA žebříčku) a Fin Miko Äijänen (108. místo na PSA žebříčku).

„Rád bych na turnaji vystoupal co nejvýše, ve čtvrtfinále mě ale čeká Maďar Balasz Farkas, se kterým jsem v letošním roce prohrál čtyřikrát. Recept na něho mám, tak snad se mi to podaří vyhrát. Turnaj si ale půjdu hlavně užít,“ dodal Solnický. Prague Open začne v pondělí od 18:00 zápasy prvního kola, ve kterém se představí i Petr Nohel, Ondřej Vorlíček, David Zeman a Vojtěch Ryba.