To je bojovník! Softbalistu na MS trefil soupeř do hlavy, on přesto pokračoval | iSport.cz

Softbaloví nadhazovači dokáží hodit i 130 kilometrovou rychlostí. Spodem a se zrádnou rotací. Právě proti českému výběru se v zahajovacím zápase ve čtvrtek postavil jeden z nejlepších nadhazovačů – Novozélanďan Nikki Jasper Hayes. Nejen, že nepustil domácí softbalisty k bodu, během druhé směny dokonce trefil Patrika Kopečného do hlavy. „Naštěstí to bylo do helmy, konkrétně do ucha,“ popisoval český pálkař.

Nepříjemný moment se navíc zdramatizoval tím, že Kopečný dlouho nemohl vstát. Jen ležel na zemi a všichni se k němu seběhli. „Zpočátku jsem byl dezorientovaný, nesvůj. Probudila mě až voda. Ani jsem nepotřeboval vystřídat,“ dodal Kopečný, který si něco podobného zažil také v domácí extralize. „Rozhodně to však nebývá často, ale občas se to stane. Strach z letícího míčku ale rozhodně nemám, to pálkař mít ani nemůže.“

Jenže za pár chvil se mu přihodila další smolná situace. Kopečný skvěle vystihl moment a rozhodl se „ukrást“ druhou metu. Při skluzu se dostal ke střetu se soupeřem, který mu šlápl na ruku. „Nevyšel mu krok, udělal to omylem. Dupl mi na zápěstí, což nebylo vůbec příjemné,“ popisoval Kopečný, jenž v extralize hraje za Žraloky Ledenice. Přesto se nejednalo o jeho nejbolestivější zápas. „Zažil jsem horší věci. Například jsem dostal softbalovým míčem dvakrát do lokte. Jinak nic vážného nikdy nebylo.“

Čeští softbalisté nastoupí v sobotu večer proti Mexiku, což bude jeden z klíčových zápasů v boji o postup ze základní skupiny. „Víme, že budeme muset více pálit, jít do kontaktu s míčem. Proti Novému Zélandu jsme byli mírně zabrzdění, to se teď musí změnit,“ dodal Kopečný. Sobotní duel odstartuje ve Svoboda Parku v Bohnicích od 19:30. Pro diváky je připravena fanzóna a program pro děti.