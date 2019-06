Přijali Haku, pak prohráli 0:9. Alespoň bod jsme si ale zasloužili, říká Holobrádek | iSport.cz

Jak tedy hodnotíte tento zápas?

„Myslím, že to naplnilo naše očekávání. Byl to dobrý zápas a šlo o to nejlepší, co jsme mohli na začátku mít. Trochu mě mrzí, že to skóre, podle mě, neodpovídá průběhu zápasu, protože jsme hráli vyrovnaně. Ani ten zápas neskončil předčasně kvůli nějakému rozdílu. Já jsem si ho ale užil. Kulisa byla skvělá a házelo se mi v tom skvěle.“

Byla tam alespoň v nějakou chvíli možnost dosáhnout čestného bodu?

„Podle mě jsme postupem času už začali docela trefovat a je proto škoda, že na té naší straně svítí nula. Nějaký bod jsme si zasloužili. Alespoň jeden.“

Když jste nicméně viděl i ty narvané tribuny, jak jste na to reagoval? Nervozita nebyla?

„Bylo to úžasné. Musím se přiznat, že jsem se toho před začátkem trochu bál, protože jsem nevěděl, jak to na mě zapůsobí. Jenže po zkušebních nadhozech to ze mě spadlo a jak začal zápas, tak už jsem to vnímal jen v tom dobrém smyslu a snažil se to využít pro sebe.“

Nakonec dorazily tři tisícovky fanoušků. Čekal jste něco podobného?

„Doufali jsme, že přijde hodně lidí, ale tohle jsme si nedovedli představit. Nevěděli jsme, jestli jich přijde pět set nebo dva tisíce. Příjemně mě to překvapilo, podle mě to je super že fanoušci přišli a doufám, že v dalších zápasech to dovedeme lidem splatit a ty těžké zápasy vyhrát.“

Co jste říkal i na rituální tanec Haka v podání novozélandských soupeřů?

„Já už ji několikrát zažil, ale pokaždé je to pro nás zážitek. Myslím, že i ty lidi to baví a k zápasům s Novým Zélandem tohle patří.“

Navíc jste i na ní reagovali, neboť jste proti nim během tance vystoupili. Inspirovali jste se třeba Francouzi, kteří něco podobného udělali třeba v ragby?

„To nevím. Ono to celkové u té Haky není nic špatného. Je to jen odpověď, že se jich nebojíme, že nás nezastrašili a že přijímáme jejich výzvu k boji. Tak jsme to i vzali. Nedělali jsme to jako nějakou urážku Haky.“

V dalším duelu vás teď v sobotu čeká Mexiko, které bude pro boj o jedno ze čtyř postupových míst důležitějším soupeřem než nyní Nový Zéland. Co k němu říct?

„Nebude to jednoduchý soupeř. Jsou to temperamentní hráči, hodně švihají do nadhozů, ale zároveň věřím, že víme jak na ně hrát. I kluci na pálce se budou cítit lépe a budou dávat více odpalů. Věřím, že je porazíme.“

Váš speciální software proto na ně vychrlil hodně dat?

(směje se) „Jo. Nicméně to bude těžké, neboť jsme s nimi moc nehráli. Bude to pro nás trochu neznámá, ale věřím, že se s tím popasujeme a porazíme je.“