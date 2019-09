Krpálek slaví zlato se synem: Pereme se hodně! Ohlasy byly obrovské | iSport.cz

Jaká technika na Toníka platí?

(úsměv) „Je pravda, že se pereme hodně. Moc rád si bere na sebe kimono. Dokonce kolikrát, ví, kde mám uložené své kimono a přinese mi ho. My se tak přehazujeme. Když jsme na žíněnce, tak se od něho nechám taky přehodit, ale jinak ne.“

Bude z něho taky jednou judista?

„Judo má rád, dokonce nás přinutil, abychom ho ve třech letech vozili na tréninky. Hrozně ho to baví. Ale víc než judo ho baví, že může vyvádět, běhat s dětmi. Jestli ho bude chtít dělat sám, to bude samozřejmě záležet na něm. Rozhodně bych si přál, aby nějaký sport dělal, protože si myslím, že sport je nesmírně důležitá věc v životě pro každého. Sportem člověk zažije soustu hezkých chvil, člověk má na co vzpomínat. Jaký si vybere, to bude rozhodně na něm.“

Jak hodnotíte fakt, že jste první judista v dějinách, který vyhrál mistrovství světa ve váze do sto kilogramů i v těžké váze nad sto kilogramů?

„Je to hrozně hezký. Jsem hrozně moc rád, když se podaří prolomit něco, co nikdo nedokázal. Vždycky je to pro mě velká motivace. Myslím, že by bylo pěkné, kdyby to bylo uzavřené zlatem z olympiády, to by bylo to nejvíc. Víme, jak to nesmírně těžké turnaje jsou, pro mě bude cenná každá medaile. Určitě pro to udělám všechno, aby ta medaile byla. Rozhodně tam pojedeme pro medaili.“

Jaké se k vám dostaly ohlasy?

„Já musím říct, že mi psalo nesmírně moc lidí, ať judistů, s kterými jsem se prával ve stovce, tak z jiných kategorií. Psali mi, že co jsem dokázal, je něco neskutečného. Spousta lidí se ptala, kde beru motivaci, abych dosáhnul něčeho takového. Ohlasy byly obrovské, jsem za to hrozně moc rád, člověk si toho hrozně moc váží. Mě takové věci ženou dopředu, chci o to víc bojovat. Doufám, že tohle není poslední věc, které jsem dosáhl. Doufám, že se bude dařit dál.“

Uměl jste si přestavit, že se po přechodu k těžké váze dostanete až takhle daleko?

„Těžko… Takovýhle velký úspěch byl pro mě vždycky obrovský sen. Když jsem přešel z váhové kategorie do vyšší, byla motivace dosáhnout něco podobného. Popravdě jsem nečekal, že by to mohlo jít takhle rychle, že bych mohl do tří let získat titul mistra Evropy i mistra světa. Nadšení tam je obrovské.“

Co čekáte od olympijské sezony?

„Jsem rád, že jsem vyhrál v té samé hale, kde bude příští rok olympiáda, že se mi povedlo získat medaili, že budu znát zázemí a budu mít na to vzpomínky. Není nic horšího, než vyhrát rok před olympiádou mistra světa. Každý si bude chtít na mě připravit, každý mě bude chtít na olympiádě porazit.“

Co s tím?

„Myslím, že jsem ukázal hodněkrát, že já se jen tak nedám, budu chtít odtamtud odvést medaili znovu. Těším se na turnaje v příštím roce. Velmi důležitý turnaj pro mě bude domácí mistrovství Evropy, které se bude konat v květnu v O2 areně.“

Co od vás můžou fanoušci čekat?

„Budu chtít udělat všechno proto, abych na mistrovství Evropy uspěl a vrátil všem fanouškům, co mají rádi judo, jak nás podporují, jak při závodech, tak při tréninkových kempech. Pro mě tohle bude jeden z vrcholů příští sezony.“

Čeká vás krátké volno, co máte v plánu?

„Zatím přesně nevíme, asi se rozhodneme spontánně, že někam odletíme. Nějakou kratší dovolenou uděláme. Vánoce budeme trávit u moře v Thajsku, to bude pro mě největší dovolená za poslední léta. Tuhle krátkou dovolenou nevíme.“

Jaké závody vás po odpočinku čekají?

„Nebyl úplně čas se o tom pobavit. Nejdůležitější bude si trošičku odpočinout, aby byla obrovská chuť do závodů. V prosinci chci startovat na Masters v Číně, potom bude záležet, jestli zvolíme nějaký grandslam. Pokud bychom ho zvolili, tak pravděpodobně v Japonsku, kde jsem v posledních letech získal dvě druhá místa. Každý start v Japonsku mám rád. Jestli zvolit nějaký turnaj, tak rozhodně tam, grandslam v Ósace.“