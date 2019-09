Prahu čeká squashová show: skvěle obsazený Czech Open | iSport.cz

Jaké jsou nové trendy v jednom z nejdynamičtějších raketových sportů? To mohou diváci zjistit při návštěvě Czech Open. V něm se střetnou totiž zastánci několika rozličných strategií. Tak třeba první nasazený Dán Kristian Frost – zakládá si na protažených úderech, úsporných pohybech, a hlavně neprovést žádnou chybu. Už v červnu v Praze ovládl Prague Open, ve finále zkazil úder bez donucení pouze jednou. Právě on patří mez hlavní favority. „Je to nepříjemný hráč, dokáže využít slabin soupeřů. Rád bych ho vyzval,“ prohlásil Martin Švec, který si zahraniční turnaj PSA v České republice zahraje po několika letech.

Sám přitom byl ve finále těchto turnajů už šestkrát, z toho jednou vydoloval titul. Je zvyklý cestovat po celém světě – Čína, USA, Jižní Amerika… Nyní by však rád urval skvělý výsledek z domácí akce. „Ale na letošním ročníku Czech Open je spousta lidí, co může vyhrát. Těším se na to hodně, samozřejmě bych se chtěl dostat do finále a získat triumf,“ dodal Švec, který bude třetí nasazený. Jeho letošní úkol zní jasně – vyhrát PSA turnaj a dostat se do elitní stovky. „To vidím už jako povinnost. Doufám, že to zvládnu do konce roku. Vítězství na turnaji v Záběhlicích by mi v tom mohlo významně pomoci,“ má český squashista jasno o motivaci.

Talent Byrtus v akci

K vidění ale budou také další skvělí hráči, například Viktor Byrtus. Už dlouho se o něm říká, že je nástupcem squashisty Jana Koukala, několikanásobného domácího šampiona. Osmnáctiletý hráč chce jít ještě dál – vyzvat absolutní elitu. Už teď patří mezi nejlepší, stal se juniorským šampionem Evropy, s německým týmem Paderborner SC už podruhé vybojoval titul mistra Evropy mezi kluby. Významného domácího squashistu čeká přechod z juniorů mezi muže. „Proto bude důležité se prosazovat na těchto PSA turnajích, jsou pro mě velkou prioritou. V Praze se mohu dostat do finále, nebo skončit také v prvním kole. Rád bych tu první možnost,“ dodal Byrtus.

Z domácích hráčů se na Czech Open se představí ještě Jakub Solnický, dvojnásobný finalista republikového šampionátu, dále Petr Nohel a David Zeman. Turnaj začne ve středu 2. října zápasy prvního kola od 18:00. Semifinále je na programu v sobotu od 16:00, finále pak ve stejný čas v neděli.