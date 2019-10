Squashista Švec si finále Czech Open nezahraje. Ze hry ho poslal Dán Frost | iSport.cz

V červnu tady dánská jednička ovládla Prague Open, v neděli bude zase útočit na titul v Czech Open. Kristian Frost je v České republice k nezastavení. Opět potvrdil, že se mu oprávněně říká „pan bezchybný.“ Soupeře je schopný upinkat k zbláznění – během semifinálového zápasu provedl Frost méně než pět nevynucených chyb, velmi těžce se proti němu při výměně soupeři prosazují.

„Kdybych s ním jenom pinkal, neměl bych šanci ho porazit. Plánem bylo si připravovat příležitosti na zakončení. Musel jsem být ale hodně trpělivý,“ prozradil Martin Švec, který v minulosti ovládl jeden zahraniční turnaj PSA. Český squashista si tak pomáhal při dlouhých výměnách nečekanými údery, buď do protipohybu nebo občas vykouzlil kraťas. Švec první set prohrál 8:11, druhý ale získal poměrem 12:10. „Ze začátku mi to šlo, pak jsem se ale nechal rozhodit,“ konstatoval český hráč.

V dalším průběhu zápasu totiž hráči velmi často diskutovali s rozhodčím, který musel řešit sporné momenty. „Bylo toho až moc, což není dobré. Dán Frost je známý tím, že se umí na kurtu pohybovat na hraně toho, co je povolené. Dokáže využít nepřesného úderu soupeře a odstavit jej z pozice na kurtu pohybovat. Bylo to těžké,“ popsal Švec, který další dva sety prohrál 6:11 a 3:11. „Mrzí to hodně. Czech Open byl v letošním roce hodně vyrovnaný, proto jsem chtěl domácí turnaj moc vyhrát.“

Švec se v následujících týdnech přesune na další zahraniční turnaje, v říjnu odletí do Chicaga a poté ho čeká několik akcí v Kanadě. „Jednoznačným cílem je sebrat co nejvíce bodů a dostat se do první světové stovky,“ prohlásil Švec.

Zítřejší finále Czech Open se uskuteční od 16:00. Dám Kristian Frost v něm vyzve Belgičana Jana Van Den Herrewegena, který ve čtvrtfinále porazil Jakuba Solnického. Naposledy se český hráč probojoval do finále turnaje PSA v České republice v roce 2016, a to zásluhou Jana Koukala. Od té doby se domácí squashisté dostali maximálně do semifinále.