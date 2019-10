Bezchybný Dán ve finále squashového Czech Open padl. Přejel ho Belgičan | iSport.cz

Oba mají podobný squashový styl, vyznávající dlouhé výměny a boj do poslední chvíle. Pracanti, co si trpělivě budují pozici pro drtivý útok. Mírným favoritem byl Dán Kristian Forst, který v červnu ovládl Prague Open. Navíc v prvním setu vedl 10:8 a měl dva setboly. Jenže poté začal úřadovat Belgičan Herrewegen. Úvodní set ovládl poměrem 12:10, druhý nevídaným způsobem vyhrál 11:0 a ve třetím už vedl 6:0. Tedy celkem předvedl 21 vyhraných výměn za sebou.

„To určitě není moc obvyklé, aby někdo dostal dokonce kanára ve finále turnaje PSA. Dán Frost udělal chyby v důležité koncovce prvního setu, kvůli kterým prohrál. V dalším průběhu zápasu už byl u míčů později, což se na výsledku projevilo,“ dodal Tomáš Fořter, hlavní organizátor Czech Open v pražských Záběhlicích. Belgičan působil na kurtu v pražských Záběhlicích velmi silně, efektně útočil… To naopak Dán Frost kupil chyby. „Překvapilo mě to. Už jsme spolu sehráli mnoho vyrovnaných bitev. Proto jsem se snažil být pokaždé pozitivní a výměny zkracovat. Když s ním hrajete dlouhé výměny, dostanete se vždycky do problémů,“ dodal belgický squashista.

Herrewegen třetí set vyhrál 11:3 a mohl se tak radovat z titulu. „Konečné skóre ale nevypovídá o tom, jak moc to bylo těžké,“ dodal belgická hráč, který je v současné době na 110. místě světového žebříčku. Jeho cílem je se dostat do první světové stovky. „Rád bych ještě předtím dodělal úspěšně studia na britské univerzitě. Pak bych se chtěl dostat klidě i do první padesátky.“

Belgický squashista byl nejvýše na 69. místě na světě, v současné době je na stejné úrovni jako Martin Švec, který se rovněž chce prosadit do první stovky. „Znám dobře český squash. Vždyť ve čtvrtfinále jsem musel těžce bojovat proti Jakubu Solnickému. Vím o Mekbibovi, který už v nejlepší stovce je,“ dodal Herrewegen.