Národní sportovní agentura se představila na půdě ČUS | iSport.cz

Jsme noví, plní nadšení a plánů. Takhle ve zkratce by se dala vystihnut vůbec první prezentace Národní sportovní agentury. V aule ČUS její zástupci představili základní vize v podobě „desatera“, ale vrátili se také k aktuálním problémům, které tíží sportovní kluby a jednoty. „Jde hlavně o Program Můj klub,“ přiznal předseda Milan Hnilička. „Je to velké téma, které se nepovedlo. A dodnes se na mě nebo na premiéra obrací kluby s mnohými prosbami. Jeden z největších úkolů je tento program vylepšit. V tom bude role ČUS určitě důležitá.“

Národní sportovní agentura bude přerozdělovat dotace od roku 2021. V současné době teprve vzniká a nastavuje si základní funkce vnitřního aparátu. Náběh její činnosti bude postupný. „Proto si velmi vážíme, že nám už nyní ukázala, na co se bude v nejbližší době zaměřovat a jaká je dlouhodobá strategie. Vážíme si toho, že se v ní počítá také se spoluprací s Českou unií sportu, jako největší střešní organizací. A to zejména díky využití územní podpory od našich servisní center, které dlouhodobě pomáhají klubům a jednotám přímo v terénu při administraci, včetně žádostí o dotace,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Nově vzniklá agentura se prioritně bude zaměřovat na zvýšení podpory sportu v oblasti financování. Zásadně chce napomoci tomu, aby děti více sportovaly, což souvisí také s přímou podporou sportovních klubů a jednot. Tu chce agentura zjednodušit. „Chtěli bychom odstranit současný neblahý stav, ve kterém úředník slíbí dotace, a pak se prostředky posílají pozdě. Proto chceme dotační systém zdigitalizovat. Plánujeme vytvořit nástroj, který bude jednoduchý, přehledný jako e-shopová stránka. Hledáme procesy, jak elektronicky nastavit také komunikaci s tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby,“ představil Ivo Lukš, místopředseda národní sportovní agentury.

Další důležitá oblast je také podpora provozu a údržby sportovní infrastruktury ve sportovních klubech. Ta měla dříve samostatný dotační program, nyní je zahrnutá v rámci Programu Můj klub. „Bohužel bez toho, aniž by se rozlišovalo, zda má někdo pět hřišť nebo žádné. Není to nastaveno ideálně. Sportovní infrastruktura v České republice je zastaralá. My bychom chtěli zmapovat veškerou infrastrukturu a významně navýšit prostředky, a přizpůsobit neinvestiční i investiční programy,“ dodal Ivo Lukš z agentury, která rozhodně nechce podcenit ani podporu pro trenéry. „Formují děti kolem sebe, dokážou je strhnout pro sport, rádi bychom je dostali více do školek nebo škol. Budeme hledat cesty, jak je více podpořit.“

Národní sportovní agentura bude v dohledné době organizovat další semináře, například pro představitele České obce sokolské, Sdružení sportovních svazů a pro předsedy sportovních svazů.