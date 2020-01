V Praze hrají talentovaní squashisté. Nasazenou jedničkou je Čech Panáček | iSport.cz

Praha přivítá juniorské squashisty z celého světa. Do turnaje Czech Junior Open 2020, který začíná už tento čtvrtek v malešickém Hectoru, je přihlášeno rekordních 291 hráčů a hráček z 35 zemí. A českého fanouška jistě potěší, že nasazenou jedničkou kategorie U19 je teprve sedmnáctiletý Marek Panáček. „Mým cílem je tohle nasazení potvrdit, ale vím, že to nebude vůbec jednoduché,“ uvedl rodák z Uherského Hradiště.

Czech Junior Open je opět zařazeno do nejvyšší třídy turnajů evropského juniorského okruhu ESF, tzv. Super série. Díky početné účasti hráčů se stalo pátou největší akcí z celkových 28 pořádaných v Evropě. Kromě Hectoru se bude hrát také ve Squash Bowling Centru na Chodově a ve Squashpointu na Hájích. Z turnaje bude dokonce probíhat přímý internetový přenos na webu playo.tv.

„Očekávám kvalitní zápasy, které si hodlám v domácím prostředí užít. Do turnaje jdu ovšem s patřičným respektem. Největším soupeřem ve startovním poli je určitě skvěle hrající Angličan Ben Smith,“ nastínil Panáček.

„Pokud bychom se s Benem ve finále utkali, tak bych si musel dávat pozor na jeho útok. Ben má fantastickou ruku a je schopný zahrát z mnoha těžkých pozic skvělé údery. Ale to předbíhám. Cesta do nedělního finále bude těžká,“ uvedl student gymnázia ve Starém Městě.

„Studuji tam druhým rokem. Škola mi umožňuje individuální plán a toleruje mi vyšší absenci. Všichni tam však jsou vůči mně velmi vstřícní a podporují mě. Na druhou stranu musím mít veškeré učivo a testy doplněné. Když však dovezu nějaký dobrý výsledek, budu mít na doplnění o den víc,“ smál se.

Marek přešel do nejstarší juniorské kategorie teprve nedávno, přesto jsou jeho ambice pro sezonu vysoké. „Chci se vyrovnat evropské špičce, což se zatím daří. Na juniorských evropských turnajích bych chtěl nejlépe vyhrávat, ale každý kov pro mě bude velmi cenný. Chci uspět i mezi muži. Nejdůležitější bude, abych s nimi dokázal odehrát kvalitní zápasy a co nejvíce se jim přiblížil,“ prohlásil Panáček, pro kterého je největším snem medaile z mistrovství Evropy jednotlivců v Nizozemsku.

„A dále se dostat aspoň do čtvrtfinále na českém šampionátu mezi muži a pokusit se vyhrát mistrovství republiky juniorů. Na konci sezony mě čeká mistrovství světa do 19 let v Austrálii, kde bych se chtěl probojovat do šestnáctky.“