Vycházející squashová hvězda Panáček chce po juniorském titulu uspět mezi muži | iSport.cz

Z republikového juniorského mistrovství má Panáček už pět titulů. Ten poslední vybojoval v kategorii do 19 let o druhém únorovém víkendu v Brně. „Turnaj z mého pohledu probíhal bez komplikací. Myslím si, že organizátoři odvedli fantastickou práci a nemělo to žádnou chybu. Hrálo se mi moc dobře, protože jsem měl výhodu domácího prostředí,“ prohlásil hráč extraligové Viktorie Brno.

Při cestě za zlatem ztratil za pět zápasů jen jediný set. „Bylo to ve čtvrtfinále s Jáchymem Mračkem. Všichni soupeři hráli výborně, ale Jáchym, s nímž jsem se dlouho nepotkal, se za poslední dobu hodně zlepšil,“ pochválil soka Panáček, kterého před MČR čekají ještě tři těžké turnaje, z toho dva zahraniční.

Pro studenta gymnázia ve Starém Městě to bude na mužském šampionátu druhé vystoupení. Při loňské premiéře vypadl ve 2. kole s Danielem Mekbibem, současnou tuzemskou jedničkou. Pozdějšímu vítězi ale překvapivě sebral jeden set. „Je potřeba říct, že Dan je na jiné úrovni než já. Kdybychom se letos utkali znovu, neměl by to samozřejmě lehké, ale myslím si, že je natolik zkušený, že by si vítězství pohlídal,“ uvedl skromně Panáček.

Mistrovství České republiky (startuje 5. března) se po pěti letech přesouvá z Prahy do Ostravy. Osmý squashista domácího žebříčku změnu prostředí vítá. „Myslím si, že není špatný nápad pořádat takovou akci i v jiných regionech a zkusit tak squash více zviditelnit,“ dodal Panáček.