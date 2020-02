Loňský finalista squashového šampionátu Solnický touží po odvetě s Mekbibem | iSport.cz

Chystá útok na trůn. Už dvakrát se totiž Jakub Solnický zastavil těsně pod ním. Před třemi lety padl ve finále mistrovství republiky s Janem Koukalem, loni s Danielem Mekbibem. Povede se mu letos konečně vydrápat na pomyslný squashový trůn? Lepší místo by k tomu hledal těžko. Šampionát, který startuje už 5. března, se totiž koná na jeho domácí půdě v Ostravě. „Udělám pro to vše. Cítím se skvěle a odhodlaně. Poslední turnaj se konal právě v ostravském sportovním centru Fajne a podařilo se mi zde vyhrát, tak proč to nezopakovat,“ řekl pětadvacetiletý hráč.

Solnický je jedním z největších dříčů na okruhu. Muž se železnou kondicí dokáže své soupeře utahat k smrti. A jelikož má za sebou na MČR dvě prohraná finále, není ve startovním poli hráč, který by měl větší motivaci. „Ambice jsou ty nejvyšší, dvakrát už jsem bojoval ve finále a pokaždé prohrál, takže je čas to změnit. Formu na to mám,“ prohlásil v současnosti 167. hráč světa.

V mezinárodním žebříčku PSA jsou před ním pouze tři Češi. Ondřej Uherka (124.), Martin Švec (107.) a právě jeho loňský přemožitel v boji o zlato Daniel Mekbib (83.). Solnický se ale nebojí nikoho z nich. S Mekbibem by si dokonce přál finálovou odvetu. „Loni jsem mu v tom zápase sebral set a nebyl daleko ani od druhého. Já jsem nevypustil ani jednu výměnu, ale nebylo to dost. Dan byl prostě lepší. Určitě bych se s ním ve finále znovu rád potkal. Oba pocházíme z jednoho města, známe se dlouho, tak by to bylo super!“

Na minulém šampionátu to byl právě Solnický, kdo v semifinále utnul jízdu osmnáctinásobného českého krále Jana Koukala, který už poslední roky hraje téměř jenom republiková mistrovství. I na něj by si znovu troufl.

„U Honzy nikdy nevíte. Nikdo ho skoro rok neviděl hrát, ale je natolik zkušený, že určitě konkurovat bude. Ale každopádně bych si na něj věřil. Porazil jsem ho loni, tak proč bych ho nemohl porazit letos,“ konstatoval s tím, že jediným hráčem, kterému by se raději vyhnul je talentovaný Viktor Byrtus. „S ním by to bylo možná trochu nepříjemné, jsme z jednoho klubu a trénujeme spolu prakticky každý den,“ vysvětlil.

Zápasů ve sportovním centru Fajne v Porubě už se každopádně nemůže dočkat. „V Ostravě jsem mistrovství České republiky hrál a bylo to úžasné. Tentokrát to bude ale jiné. Bude se od nás v domácím prostředí čekat úspěch a bude na nás vyvíjen tlak. Já se na to ale těším a doufám, že právě nás, domácí hráče diváci budou hnát dopředu,“ dodal Solnický.