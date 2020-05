Zpívající šermíř! Český olympionik Choupenitch boduje na hudebním poli | iSport.cz

Zvedni se z gauče! Alexander Choupenitch by si tohle motivační heslo televize Nova mohl dát do erbu. V týdnech, kdy celá země bojovala s významnými omezeními, kromě svého sportovního tréninku zabodoval i na hudebním poli.

Nejdřív jen pro radost rodičů, operních pěvců, vystřihl partyzánskou hymnu Bella Ciao. A když se nahrávka objevila na sociálních sítích, hned si ji Nova vzala za svou.

„Cítím, že atmosféra minimálně u nás není úplně ideální. Když rodiče koukají hodně na televizi, jsou z toho smutní. Tak jsem si řekl, že uděláme srandu. Dělal jsem ze sebe šaška, rodiče se bavili, to je v téhle době důležité," smál se Choupenitch. „Jedna operní pěvkyně mi psala, že mě viděla v televizi, a nabídla mi duet. Je to sranda. Moje hlasová dispozice ale není taková, že bych to zvládnul. Nechám to na profíky..."

V jiných žánrech se jim ale mladý šermíř už plete do práce. Vloni v létě natočil ve spolupráci s DJ Wichem a královnou českého twerku Anet Antošovou videoklip Víme oba, ke kterému použil svůj vlastní text.

„Na to, že to byl první singl, to splnilo účel. Já jsem si to strašně užil, ohlasy byly vesměs pozitivní," pochvaluje si Choupenitch.

A na hudební lince jede dál. Právě připravuje svůj další song.

„Teď jsem nějaký čas strávil ve studiu psaním textu, věřím, že ten projekt v brzké době bude," říká Choupenitch. „Mastering dělá David Kop, řečený D. Kop, což je v hudbě známý pojem. Myslím, že to bude fajn."

Choupenitch, jehož rodiče se narodili v Bělorusku,je moderní, kosmopolitní člověk s mnoha zájmy. Umí několik světových jazyků, protože od mládí cestuje po světě. Jeho trenéry byla slavná šermířská jména Paolo Paoletti nebo Alexander Romankov. Od podzimu na něj dohlížejí Annalisa Coltortiová a Stefano Cerioni, dvojnásobný olympijský šampion, který v roce 2012 dovedl italské fleretisty ke zlatým olympijským medailím v obou soutěžích družstev a v závodě jednotlivkyň získaly Italky všechny medaile.

„Tam, kde byl, dovedl lidi k olympijskému zlatu. Doufám, že naše spojení bude plodné," usmívá se Choupenitch. „Dává mi spoustu rad, chvilku trvá, než je člověk dokáže absorbovat. Fyzicky jsem se posunul i díky trenérce."

Cerioni zůstal po vypuknutí pandemie koronaviru v Los Angeles a Choupenitchův trénink teď řídí na dálku.

„Párkrát jsem šermoval s mladým reprezentantem Markem Totuškem. Nedá se to nazývat plnohodnotným tréninkem, ale aspoň jsme měli fleret v ruce. Trenér se na nás koukal přes FaceTime," líčí Choupenitch.

I v nouzových podmínkách se snaží připravovat na maximum. Posilovnu si udělal v garáži a udržuje svou mysl aktivní. „Je to o kreativitě. Pro hlavu je důležité, že se pořád něco děje," vysvětluje Choupenitch.

„Píchání do terče doma není plnohodnotný trénink, ale v garáži jsem si plnohodnotný trénink udělal. Pomůže mi to do budoucna. Člověk se dokáže vypořádat se situací. Já si rád zatrénuju třeba v hotelu, pro mě to nebylo nic nového. Makám na sobě, mám celý den naplněný programem, nemám ze současného stavu deprese."