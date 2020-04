Choupenitch zvedal zpěvem z gauče. Operní diva mu už nabídla duet! | iSport.cz

Trochu veselí do těch chmur! Šermíř Alexander Choupenitch se doma u snídaně rozhodl pobavit své rodiče, kteří jsou oba operní pěvci, nadšeným zpěvem. A hymnu italských partyzánů z druhé světové války Bella Ciao vystřihnul s takovou energií, že se na Nově dostal do rubriky Zvedni se z gauče. Choupenicth má za sebou už několik hudebních zkušeností, píše texty a vloni s DJ Wichem vytvořil rapový videoklip.

Takhle si ráno zpíváte běžně?

„My jsme hudební rodina. Poslední dny cítím, že atmosféra minimálně u nás není úplně ideální. Když rodiče koukají hodně na televizi, jsou z toho smutní. Tak jsem si řekl, že uděláme srandu, že s nějakou nadsázkou pustím ráno u snídaně hudbu. Mamka mě u toho natáčela, to jsem nevěděl. Dělal jsem ze sebe šaška, rodiče se bavili, to je v téhle době důležité. I kdyby člověk trošku pomohl zapomenout na tohle zvláštní období, je to fajn.“

Co říkali na to, když vás viděli v televizi?

„To je hodně pobavilo. Říkal jsem jim, že tam něco bude. Mysleli si, že to bude reportáž. A minutu před Ordinací jsem se tam objevil v trenkách, to byl úlet... Hodně se smáli. Svůj účel to splnilo, lidi se pobavili.“

Pochválili vás za zpěv?

„Řekli, že to bylo čistě zazpívané. Já na nic neaspiruju, jde o nadsázku, aby byla sranda. Každý, kdo si doma zazpívá, tak udělá dobře. Hudba vyvolává emoce, je veselá.“

Ještě nějaké ohlasy váš výkon vzbudil?

„Nebudu jmenovat, ale jedna operní pěvkyně mi psala, že mě viděla v televizi a nabídla mi duet. Je to sranda. Moje hlasová dispozice není taková, že bych to zvládnul. Nechám to na profíky...“

Proč jste si vybral zrovna hymnu italských partyzánů?

„Dneska vyšly další díly seriálu La Casa de Papel a tohle je jedna z hlavních písní toho seriálu. Je to pozitivní, partyzánská píseň. Rodičům jsem zpíval ještě dalších pět.“

Jak zvládáte koronavirovou krizi vy?

„Beru to tak, jak to je. Od trenérky z Itálie mám napsané kondiční tréninky, každý den jednou, dvakrát pracuju na kondici. Snažím se zaměstnávat hlavu různými věcmi. Pořídil jsem si Xbox. V životě jsem na to neměl čas a hlavně jsem to neuměl, takže je to pro mě úplná novinka. Je to zajímavé a hlavně trošku vypustím emoce. Píšu texty, poslouchám hudbu, koukám na seriály, jedu tréninky. Včera jsem byl v hlubokém lese na procházce. Samozřejmě se těším, až to skončí, až budu moct žít život, který jsem žil předtím. V tenhle moment nemá smysl se tím zabývat.“

Jsou vaši italští trenéři Stefano Cerioni a Annalisa Coltortiová v pořádku?

„Oba jsou ve městě Jezi v oblasti Marche, kde to není zas tak strašné jako na severu. Všichni jsou samozřejmě doma. Trenér přijel z Ameriky, takže je dva týdny v izolaci. Podobně jako u nás si můžou zajít nakoupit, do práce nemůžou. Jsem s nimi v denním kontaktu.“