V softbalové extralize zářily pražské týmy. Tabulku žen vede Tempo | iSport.cz

Stoprocentní bilanci po víkendu si v softbalové extralize připsaly hráčky Joudrs Praha, v tabulce však vévodí pražské Tempo, které porazilo dvakrát nováčky z Trutnova. Svých prvních zápasů se dočkaly také softbalistky z Eagles, v minulém týdnu si připsaly tři výhry. „Konečně jsem poznala naši silnou stránku týmu, což je jednoznačně pálka. Dobře jsme kontaktovaly všechny nadhazovačky, takže si myslím, že to bylo úplně skvělé,“ prohlásila opora pražských Eagles Gabriela Slabá.

Do začátku extraligy nemohly nastoupit kvůli špatnému počasí, v minulém týdnu se však hráčky Eagles probudily. Nejprve prohrály s Tempem těsně 1:2, v pátečním televizním utkání to však rivalkám z pražskému týmu vrátily. Opět prohrávaly, tentokrát o dva body, stav utkání dokázaly ale otočit, a zvítězily 3:2. V páté směně loňské finalistky snížily a v šesté díky trojmetovému odpalu získala dva body pro svůj tým Lucie Černohlávková. „Bylo to hodně vyrovnané, protože Tempo je náš velký rival. Otočit utkání byl ale hodně příjemný pocit,“ tvrdila Černohlávková.

Hodně se dařilo softbalistkám z Joudrs Praha, které nejprve v sobotu ve Svoboda parku porazily dvakrát SaBaT a v neděly si připsaly dvě cenné výhry proti úřadujícím šampionkám z Ledenic (7:0 a 4:1). Na pálce se dařilo Veronice Klimplové, která zaznamenala 7 úspěšných odpalů. Její kolegyně z Joudrs Julie Coufalová odpálila za víkend dva homeruny a zařídila 8 bodů.

Tabulce vévodí Tempo, které má zatím sedm výher. V neděli přivítalo na svém hřišti ambiciózního nováčka z Trutnova. V obou zápasech dominovala nadhazovačka Martina Bláhová, která v prvním duelu nedovolila ani jeden hit při výhře 5:0. Softbalová extraliga pokračuje ve čtvrtek, kdy Eagles Praha od 18:30 vyzve Storms Řepy.