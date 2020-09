AirBadminton je hitem. Veřejnost si ho může zkusit na festivalu PRAHA ZÁŘÍ

Že je badminton halovým sportem a míč může létat pouze v uzavřených prostorech? To už neplatí. Stačí si prakticky kdekoliv natáhnout speciální síť a začít hrát. Vybavení na AirBadminton se začalo prodávat v České republice na jaře letošního roku a o venkovní verzi nejrychlejšího raketového sportu na světě je velký zájem. O tom, jak je to návykové a jednoduché, se mohou přesvědčit návštěvníci festivalu PRAHA ZÁŘÍ. Na holešovickém výstavišti si ho o víkendu může každý vyzkoušet.

AirBadminton je možné hrát na trávě, na ulici nebo také na beachvolejbalovém kurtu. „Je to ideální pojítko mezi amatérským venkovním badmintonem a profesionálním halovým sportem,“ prohlásila o něm trenérka Kateřina Hejdrychová. Jeho vývoj trval pět let, nejsložitější to bylo s míčkem. S klasickým péřovým by na vzduchu nešlo moc hrát, je citlivý i na mírnější poryvy větru. A tak se vynalezl speciální plastový míč se specifickým tvarem, který lépe odolá povětrnostním podmínkám.

„Jako si basketbalista jde zaházet ven na hřiště na koš, tak si badmintonista postaví kdekoliv kurt a může začít s kýmkoliv hrát. Proto vznikl AirBadminton, hobby forma našeho oblíbeného sportu,“ vysvětlovala Hejdrychová z Českého badmintonového svazu. Poptávka po AirBadmitonu podle údajů prodejců roste. „Dokonce předčila očekávání. Souvisí to také s tím, že badminton zažívá u nás rozmach, je čím dál populárnější,“ dodala Hejdrychová, která připravuje prezentaci AirBadmitonu pro festival PRAHA ZÁŘÍ. Na holešovickém výstavišti bude k dispozici pro veřejnost kurt a několik badmintonových dovednostních disciplín „U všech aktivit nebudou chybět trenéři, kteří poradí se základními údery a tipy do badmintonu“

V letní formě badmintonu se zatím nehrají žádné oficiální turnaje, nad soutěžním rámcem ale Český badmintonový svaz uvažuje v příštím toce. „Líbilo by se nám vypsat nějaké otevřené turnaje pro veřejnost. Nabízet AirBadminton plánujeme také sportovním centrům, které disponují beachvolejbalovými kurty. Na něm je totiž venkovní badminton nejatraktivnější a může se hrát také šestihra,“ přiblížila vize Hejdrychová z Trenérsko-metodické komise badmintonového svazu.