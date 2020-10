Softbalistky Joudrs ovládly finále extraligy a získaly svůj sedmý titul

Softbalistky Joudrs Praha porazily v neděli Eagles Praha 2:0 a ovládly letošní finále extraligy. Ve zkráceném programu série získaly druhé vítězství a získaly tak svůj sedmý titul. Původně se mělo hrát na tři výhry. Hrdinkou závěrečného duelu se stala zkušená Eva Rendlová, která odpálila homerun. „Je to skvělý, úžasný pocit. Tím spíše, že to možná byl můj poslední zápas a start v životě,“ prohlásila 37letá softbalistka.

Domácí hráčky dokázaly bodovat už v první směně, když po odpalu Evy Rendlové vznikly zmatky v obraně Eagles a pro vedení si doběhla Veronika Klimplová. „To byla smolná chvíle pro soupeřky, protože provedly dvě chyby po sobě a já neváhala běžet na domácí metu pro bod. Myslím, že to byl rozhodující moment, utkání jsme pak v obraně odehrály bez chyby,“ prohlásila Veronika Klimplová, která během sezony předvedla přes 45 úspěšných odpalů a stala se klíčovou hráčkou útoku Joudrs.

V šesté směně navíc odpálila homerun Rendlová a zvýšila náskok na 2:0. Naopak hráčky Eagles si nedokázaly poradit s nadhozy od juniorky Kateřiny Kindermannové, která byla do sestavy překvapivě zařazena. „Byl to strategický tah. Mladou nadhazovačku totiž soupeř tolik neznal, neměli nakoukané její nadhozy. Vsadili jsme na to,“ prohlásil Tomáš Kusý, trenér Joudrs Praha. Nadhazovačka Kindermannová zasáhla už do sobotního zápasu, ve kterém Joudrs vyhráli 11:4. „Upřímně nás to v sobotu překvapilo, předvedla pěkný výkon. Bohužel jsme se proti ní nedokázali prosadit ani v neděli. Konec sezony nás nezastihl ve formě, ve které jsme byli o trošku dříve,“ tvrdil Petr Marek, trenér Eagles.

Kindermannová povolila čtyři odpaly a připsala si čtyři strikeouty. „Bylo to neuvěřitelné, moc jsem si to užila. Byla jsem nervózní, ale zároveň natěšená, když jsem se dozvěděla, že budu házet jako první,“ popisovala Kindermannová, pro kterou je vzorem nejlepší česká nadhazovačka Veronika Pecková.

Joudrs tak berou sedmý titul, předtím se z něho radovaly před čtyřmi lety. V předchozích třech letech dominovaly Žraloci Ledenice s Veronikou Peckovou. „Určitě se může vrátit zase éra, ve které jsme velmi často bojovali proti Eagles ve finále. Jak my, tak oni mají tým na to, aby zase hrál o přední místa v následujících letech,“ dodal trenér Kusý.