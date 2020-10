Egyptští squashisté ovládli turnaj u pyramid

Po několika měsících pauzy kvůli pandemii mají za sebou atraktivní událost. Možná tu nejprestižnější, ikonickou… Vždyť Egypt Open probíhá přímo u pyramidy v Gíze a na tribuny v poušti mohli také diváci. Ti viděli triumf domácích squashistů. El Sherbini porazila za 37 minut krajanku Nouran Goharu, která hrála s poraněným kotníkem. „Bojovala neuvěřitelně, i když se zranila. Cestou do finále porazila řadu špičkových hráček. Jsem nadšená, že jsem utkání zvládla,“ prohlásila El Sherbini, která si připsala svůj 22. titul na okruhu PSA.

Po roce se do finále dostal také Ali Farag, který v loňském roce u pyramid prohrál. Stejně jako v roce 2016. Napotřetí to však dokázal, když si poradil ve třech setech s Tarekem Momenem. „Jak jsem řekl po každém zápase, vždycky jsem snil o tom, že tady vyhraju. Bylo to pro mě dost emotivní,“ dodal Farag, který získal stejně jako vítězka El Sherbini milionové prémie. Každý z nich dostane 38 tisíc dolarů, tedy cca 870 tisíc korun. Jedná se o nejvyšší cenu pro vítěze na PSA okruhu