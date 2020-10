Špatné zprávy, Krpálek má COVID. Lepší teď než před Evropou! říká judista

Přesně měsíc před vysněným evropským šampionátem v Praze poslal judista Lukáš Krpálek do světa nemilou zprávu. „Testy na COVID dopadly špatně, jsem pozitivní,“ řekl olympijským šampion pro iSport.cz. Plánovaný víkendový start na Grand slamu v Budapešti tak padá. Start na ME však ohrožen není.

Deset měsíců čeká Lukáš Krpálek na další závod. Naposledy startoval vloni v prosinci na Masters v čínském Čching-tau, kde pro zranění nenastoupil ve finále. A bude muset ještě vydržet. Comeback v Budapešti padá kvůli pozitivnímu testu na COVID. „Na Budapešť jsem se připravoval, testy mě bohužel odhalily jako pozitivního,“ líčí Krpálek.

Víte, jak jste se nakazil?

„Minulý týden jsem byl na mezinárodním kempu v Polsku. Jel jsem tam okamžitě, jak nám zavřeli tělocvičny. Po návratu jsem absolvoval testy a byl jsem negativní. Do soutěže jsem měl absolvovat další čtyři testy a ten ze začátku tohoto týdne vyšel pozitivní. Tím pádem pro mě soutěž v Budapešti padá.“

Jak vám je?

„Jsem úplně v pohodě. Přes víkend jsem trošku začal kašlat. Ale byl to lehký kašel, jako když jdete mokrý ven a nastydnete. Jenom jsem párkrát zakašlal. Ráno mi psali, že testy vyšly pozitivní.“

Co to pro vás znamená, že o Grand slam v Budapešti přijdete?

„Měl to být pro mě první turnaj v letošní sezoně. Bohužel není, zase na druhou stranu je pro lepší dostat to před touhle soutěží, než před mistrovstvím Evropy, které, doufám, proběhne v Praze koncem listopadu. Pro mě je prioritou rozhodně ta Evropa. Musím to brát tak, že v něčem špatném je něco dobrého, že to není před Evropou.“

Jak tahle událost ovlivní vaši přípravu na šampionát?

„Komplikace to je, nikdy není dobré jít velký vrchol bez dlouhého stratu, na druhou stranu, nic s tím nenadělám. Tohle měl být jediný start před Evropou, budu muset do toho jít po hlavě a budu muset jít pro vítězství. Na druhou stranu musím říct, že se cítím dobře. I co jsem objezdil všechny kempy, pral se se všemi lidmi, cítím se výborně, chuť do zápasů je obrovská. Doufám, že mě to bude hnát za vítězstvím, připravenost bude velká.“

Jak jste v téhle problematické sezoně trénoval?

„Většinu kempů jsem absolvoval u nás, byly spojené s Poláky, se Slováky. Byl jsem na Slovensku, v Polsku a asi největší kemp byl v Antalyi, kam přijeli Izraelci, Bělorusové, Turci, výběr soupeřů byl asi největší tam. Ale všechny kempy měly velký přínos. Celkově to byla směrem k Evropě výborná příprava. Škoda akorát toho startu v Budapešti.“

Na začátku sezony jste řešil jisté zdravotní problémy, měl jste čas dát se aspoň do pořádku?

„Já jsem v počátku roku absolvoval operaci s mandlemi, protože jsem měl dlouhá léta problémy s angínami, které jsem měl pětkrát, šestkrát za rok a byly léčené antibiotiky. Od té doby, co mi mandle vyndali, jsem byl najednou o čtyřicet, padesát procent někde jinde. Všechny tréninky jsem se cítil úžasně. To mi zůstalo doteď. Připravenost tam určitě je.“

Až se zbavíte viru, co máte v plánu v tréninku před mistrovstvím Evropy?

„S reprezentačním trenérem jsme se bavili, že bychom začátkem listopadu odletěli na dva týdny do Antalye. Měli bychom udělat společný kemp s víc zeměmi. Pravděpodobnost, že bych to měl mít podruhé, bude menší. Předpokládáme, že v Čechách stoprocentně nebudeme moct trénovat, tak jsme vymysleli tohle.“

Šampionát v Praze byl váš dlouhodobý sen, jak se teď díváte na možnost, že se může konat úplně bez diváků?

„Musel jsem k tomu samozřejmě nějakým způsobem dojít. I přesto, že by Evropa byla bez diváků, musím to brát tak, že je to doma, budu do toho tak muset jít. Když návrhy, že se bude šampionát konat bez diváků, padaly poprvé, tak pro mě to postrádalo smysl té Evropy na domácí půdě. Nikdy jsem si tohle nedokázal představit. Musíme pracovat s tím, co je. Já samozřejmě budu chtít být na domácí Evropě maximálně připravený. Když přišla ta druhá vlna, musíme doufat, že Evropa vůbec bude. Nic jiného nám teď nezbyde.“