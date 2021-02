Neusser napadá legitimitu voleb ČOV, hrozí finančními důsledky

Žádné Plénum, žádná diskuze. Netradiční formát pátečních voleb vedení ČOV jen několik dní před jejich konáním kritizuje Filip Neusser, protikandidát současného předsedy organizace Jiřího Kejvala.

„Dle platných právních norem ČOV nic nenutí pořádat takovéto neplnohodnotné volby, jež jsou navíc v rozporu s platnými stanovami a otázka jejich platnosti a regulérnosti je minimálně sporná,“ uvedl Neusser v dopise, který zaslal delegátům ČOV.

Volby za účasti delegátů Pléna byly vypsány už ve dvou termínech, vždy ale musely být odloženy kvůli vládním opatřením kvůli pandemii koronaviru. Sám Neusser před řádným říjnovým termínem voleb vyzýval ČOV k odkladu.

„Nelze schůzovat v současné době a plivnout tak vlastně mnoha lidem, kteří nemohou pracovat, či se učit, do tváře,“ uvedl tehdy.

V lednu rozhodl výkonný výbor ČOV o konání voleb mimo zasedání Pléna. Vysvětlil to trvajícími protiepidemickými opatřeními a také tlakem Mezinárodního olympijského výboru na co nejdřívější konání voleb.

„Nikdo mě nemůže podezírat, že jsme Plénum nechtěli svolat. My jsme klasické Plénum svolali dvakrát. Já si dávám velký pozor, aby to nevypadlo, že dělám kampaň, že zneužívám té pozice. Děláme to formou parlamentních voleb. Myslím si, že to bude férová volba,“ uvedl Kejval minulý týden.

Podle Neussera se na základě nově formulovaného nouzového stavu, valné hromady či pléna společenských organizací v současnosti mohou uskutečnit. A kritizuje, že se volby uskuteční bez účasti delegátů Pléna.

„Neplnohodnotné volby proběhnou přesto, že z hlediska českého právního řádu jsou všechny

mandáty v ČOV platné. Takové zůstanou ještě po dobu tří měsíců po ukončení nouzového stavu,“ uvedl Neusser.

ČOV v reakci na jeho tvrzení uvedl, že páteční způsob voleb je v souladu se zákonem v kombinaci se stanovami ČOV a schválil ho také Mezinárodní olympijský výbor.

„Na ČOV už byly v posledních týdnech podány dva návrhy na předběžné opatření na zabránění konání voleb, jedna ze strany ČUS, oba však byly podle našich neoficiálních informací soudy zamítnuty. Za poslední tři roky bylo na ČOV podáno takřka dvacet podobných podnětů a všechny byly odloženy,“ řekla mluvčí ČOV Barbora Žehanová.

Neusser tvrdí, že pokud se volby uskuteční bez setkání Pléna, hrozí právní spory o legitimitu ČOV, které by mohly ohrozit vyplácení finanční podpory ze strany státu.

„Já sám nebudu výsledek, ať již bude jakýkoli, soudně napadat. Může tak ale učinit kdokoliv ze členů. Za současné situace je téměř jisté, že k tomu dojde,“ tvrdí Neusser.

ČOV argumentuje, že by bylo financování organizace naopak v problémech, pokud by nově zvolený výkonný výbor nepředložil návrh rozpočtu na letošní rok.

„I proto musíme nové vedení co nejdříve zvolit. Je nám líto, že se volební kampaň vede tímto způsobem, protože to jsou vlastní góly celému českému sportu,“ řekla Žehanová.