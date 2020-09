Boj o šéfa ČOV! Neusser: Řídí to jako firmu. Kejval: Na útoky jsem zvyklý

Říjnové volby nového předsedy ČOV tentokrát rozhodně nebudou formální nuda. Do otevřeného souboje proti dosavadnímu šéfovi Jiřímu Kejvalovi se přihlásil Filip Neusser, zastupující pozemní hokej. „Řídí ČOV jako by to byla jeho firma, ohýbá stanovy. Už k tomu nechci mlčet a cítím podporu i od jiných svazů,“ pálí trenér ženské reprezentace do Kejvala. Ten mu na dálku odpovídá: „Na takové obecné fráze nejsem schopný reagovat. Nevím, co tím myslí.“ Přečtěte si rozhovory s oběma protikandidáty.

Neusser: Řídí to jako svou firmu

V čem je podle vás stav ČOV špatný?

„Hlavně v tom, jakými lidmi se pan Kejval obklopuje. Já jeho činnost kritizuju už osm let. Jako jediný jsem před šesti lety vystoupil na plénu proti stanovám, které jsou podle mě diskriminační. A před čtyřmi lety jsem na volebním plénu, zase jako jediný, říkal, že prostě není možné, abychom volili lidi jako jsou pánové Pelta a Haník. Já nejsem ten, kdo by mlčel a přikyvoval.“

Kdy jste se definitivně rozhodl pro kandidaturu?

„Poslední kapkou bylo, když si pan Kejval zavolal předsedu svazu pozemního hokeje a poměrně drsně mu nabízel úzkou spolupráci výměnou za to, aby nenominoval do pléna mě. To už mi přišlo moc. Kdybych nebyl nominován do pléna, nemohl bych ani kandidovat do vedení ČOV.“

Jaké teď budou vaše nejbližší kroky?

„Až ČOV oficiálně zveřejní mou kandidaturu, chtěl bych oslovit všechny sportovní svazy, poslat jim program, myšlenky, něco o sobě. Taky nejdůležitější body, co vytýkám panu Kejvalovi.“

Jak vidíte své šance na zvolení?

„Některé svazy už se mi začaly ozývat, že mi dají podporu. Uvidíme, jestli mi ji dokážou dát i nahlas. Říct: Ano, chceme změnu a jdeme do toho s pozemním hokejem. A nedokážu říct, jestli je se mnou desetina pléna nebo třetina nebo polovina. Vím jen, že dělám správnou věc. Utvrzuje mě v tom i to, že lidi za mnou chodí a říkají: je čas, aby si pan Kejval uvědomil, že není jedinej pán všech pánů.“

Víte o tom, že ČOV hodlá změnit volební řád tak, že se bude volit veřejnou volbou místo tajné?

„Vím. Je to proti zvyklostem, ale mně to může být jedno. Přijde mi to spíš humorné, že někomu stojí za to udělat takový tríček, myslím dost zbytečný. Zásadní podle mě je, že se má podle stanov volit pět místopředsedů, a podle pana Kejvala se budou volit jen tři? Dělá si úplně, co chce. To už je taková drzost, že nehodlám mlčet.“

Máte dost zkušeností, abyste mohl vést ČOV?

„Byl jsem posledních šest let krizovým manažerem akciové společnosti, byl jsem zodpovědný za 400 zaměstnanců, byl jsem místopředseda představenstva…Manažerské schopnosti mám podle mého názoru velké. V těchto sférách jsem fungoval šest, sedm let. Byl jsem také nezávislým zastupitelem, externím poradcem ministra obrany pro sport… To, že mě veřejnost pořádně nezná, je tím, že já jsem se nikdy nechtěl sebeprezentovat. Nejsem člověk, co si honí triko. Ale když nastane čas, tak prostě nastane čas. Už nebudu mlčet.“

Kejval: Na takové útoky jsem zvyklý

Co říkáte na jméno vašeho soupeře?

„Neočekával jsem, že bude kandidovat pan Neusser, ale počítal jsem s tím, že se najde nějaký protikandidát, takže mě to nezaskočilo. Je super, že máme dvacet kandidátů na sedm míst do výkonného výboru, to, myslím, nikdy nebylo (oficiálně zvěřejněni by měli být dnes – pozn. red.). Máme radost.“

Šéf svazu pozemního hokeje Gino Schilders tvrdí, že jste na schůzce s ním apeloval, aby jeho organizace poslala do pléna ČOV někoho jiného než Neussera, vadí vám?

„Schůzku s panem Schildersem jsem inicioval v červenci a víc než hodinu jsme se bavili o spolupráci, o účasti expertů na Mostech (mezinárodní trenérská konference – pozn. red.). Když to skončilo, říkal jsem mu, že bývá zvykem, že má svaz v plénu ČOV jako zástupce předsedu nebo někoho ve voleném orgánu. Oni měli pana Neussera, který je trenér ženské reprezentace. O žádnou kontroverzi se nejednalo.“

Pan Schilders nicméně na základě schůzky rozeslal k vám kritický otevřený dopis…

„Na mediální útoky jsem zvyklý. Ten dopis jsem od něj dodnes nedostal, dali mi ho až novináři.“

Jak se znáte s panem Neusserem?

„Plénum se schází zpravidla jedenkrát ročně, takže jsme se s panem Neusserem viděli několikrát v životě, mám s ním velmi formální vztah, vykám si s ním, v zásadě ho vůbec neznám.“

On vás ale kritizuje, například za to, že vedete ČOV jako firmu, která vám patří…

„Nevím, co tím myslí. To nemůže říct, tohle je nezisková organizace, to vůbec nedává smysl. To jsou takové obecné fráze, na které já nejsem schopen reagovat.“

Co říkáte na jeho výtky, že byli do funkcí v ČOV voleni lidé jako Miroslav Pelta či Zdeněk Haník?

„Ve volbách hlasuje plénum a já mám jeden hlas. Já nevím, jak pan Neusser může vědět, koho já jsem volil. To je demokratická organizace.“

Co říkáte na Neusserovo tvrzení, že chcete volit jen tři místopředsedy ČOV místo pěti?

„Je potřeba, aby si to pan Neusser pořádně nastudoval. Ve stanovách je napsáno, že ve výkonném výboru může být pět místopředsedů. Tenhle volební cyklus jsme měli čtyři místopředsedy a rozhodli jsme se, že tak budeme pokračovat. Nenahradili jsme místopředsedu pro sport, protože místo pana Pelty řídí sport Martin Doktor, který je velmi kvalifikovaná osoba.“