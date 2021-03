Projekt Díky za VZPruhu chce rozhýbat děti a vyzdvihnout práci trenérů

Už několik měsíců není možné provozovat amatérský sport, děti tráví svůj čas prakticky jen u počítače, nemohou do klubů či za trenéry do kolektivu. Všeobecná zdravotní pojišťovna si uvědomuje, že aktuální situace – pokud nebude řešena – znamená do budoucna velký problém, protože dětem hrozí kvůli nedostatku pohybu mnohé zdravotní, ale i psychické problémy. Proto ve spolupráci s Díky, trenére připravuje projekt Díky za VZPruhu, jehož cílem je motivovat rodiny s dětmi k pravidelným pohybovým aktivitám. Každý týden pro ně bude připraven jeden speciální cvik nebo úkol, po jehož splnění může kdokoliv, nejen pojištěnec VZP, obdržet zajímavou cenu. Oficiální spuštění samostatného webu s mnoha užitečnými informacemi proběhne začátkem dubna.

„Obezita a nadváha byly v České republice problém již před vypuknutím pandemie. Trpí jimi skoro 30 procent dětí a číslo bohužel stoupá. I před březnem 2020 byl jedním z důvodů nedostatek pohybu. Proto se chce VZP významně zaměřit na sport, který je navíc velice důležitou součástí prevence proti nemocem a psychosociálním problémům. A projekt Díky za VZPruhu je prvním krokem,“ řekl Zdeněk Kabátek, ředitel VZP, která se propojila se sportovně-společenskou akcí Díky, trenére.

„Od roku 2015 se snažíme vyzdvihnout práci lidí, kteří přivádí děti ke sportování. V současné době budou trenérky a trenéři nesmírně důležití, protože je nutné mládež vrátit zpátky k organizovanému sportu, tedy do klubů nebo pohybových kroužků. Jsme rádi, že můžeme společně s VZP pracovat na tom, aby byli trenéři dostatečně vidět a slyšet, a mohli tak přispět k propagaci pohybu a sportu mezi dětmi,“ řekl Petr Rydl, zakladatel projektu Díky, trenére.

A jak bude celý projekt fungovat? Pro začátek se každý týden zapojí jeden trenér, který ve videopříspěvku ukáže své oblíbené cvičení nebo pohybový úkol či výzvu. To si poté budou moct děti vyzkoušet buď doma, nebo venku. „Pokud děti zapojí i celou rodinu, bude to jedině dobře. Až si vše natrénují, pošlou nám do komentářů na našich sociálních sítích svůj pokus. Počet zaslaných videí není omezen – naopak. Pokud nám zašlou videa, jak se ve cviku zlepšují, neudělají jen něco pro své zdraví, ale zvýší tím i pravděpodobnost, že budou vylosovány a odnesou si nějakou zajímavou odměnu. Nejsou pro nás důležité výsledky, ale to, že se děti hýbou a že je sport baví,“ doplnil PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

Kromě těchto výzev a soutěží bude speciální web Dikyzavpzruhu.cz obsahovat podcasty a blogy na různá zajímavá témata týkající se sportu, prevence a různých společenských témat, která se sportu mohou týkat vzdáleně jen na první pohled. Vše bude probíhat ve spolupráci s projektem Díky, trenére, který má velký respekt ve sportovním prostředí. Podporuje ho více než 40 sportovních svazů a slavných sportovců. Web bude k dispozici od začátku dubna.