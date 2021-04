Badmintonista Ludík touží po olympiádě. Splní si v Tokiu svůj sen?

Na Milana Ludíka čeká klíčové sportovní období. „Badmintonu jsem obětoval celý život. Olympiáda je pro mě sen. Udělám maximum, abych ho splnil,“ popisuje česká jednička. V úterý začne v Kyjevě mistrovství Evropy. Důležitý turnaj, na kterém se bude rozdávat spousta bodů nutných pro letenky do Tokia. Podobná akce si žádá tajnou zbraň. „Zaměřil jsem se na zakrývání úderů, abych mohl lépe zmást své soupeře,“ líčí Ludík, kterému los šampionátu vůbec nepřál. Do cesty mu postavil světovou dvojku Dána Viktora Axelsena.

Začátek roku trávil Ludík nejčastěji v Brně a v Národním badmintonovém centru v Plzni. Sportovně však vyrůstal v Dánsku a prošel si i vyhlášeným asijským drilem. „Strávil jsem měsíc v Číně a čtyři v Indonésii. Mělo to pro mě velký přínos, ale jen krátkodobý,“ líčí. Asijská cesta ho naučila poznat své hranice. „Mají zcela jiné počty hráčů, když se někdo zraní, nedělá jim to velký problém. V Evropě nemáme takovou armádu badmintonistů.“

Bližší je mu dánský styl. „Zaměřuje se na preciznost. Tréninkové jednotky jsou kratší, intenzivní a hodně se soustřeďují na detaily,“ vysvětluje český reprezentant, jenž si z každého způsobu chce vzít to své. „Je dobré být ve více šablonách, hráče to obohatí,“ míní badmintonista, který není zvyklý vyčkávat. Hra na maximální riziko, útok střídá útok... Proto se zaměřil na zakrývání úderů. „Když soupeř rozpozná, že plánuji smeč, rychleji se na ni připraví. Překonávat zejména asijskou obranu je vážně náročné,“ říká Ludík.

Rád skrývá údery ze zadní lajny. Tak, aby soupeři do poslední chvíle nevěděli, kam míček zamíří. „Není důležité dát jen silný úder, ale také ve správné chvíli, abych poté mohl výměnu ukončit na síti,“ sděluje. Právě vtip a kreativitu prý dodali badmintonu Evropané. „Hledají se různé formy, jak překonat vypiplaný a náročný asijský dril,“ usměje se Ludík, který se snaží maximálně předvídat. „Pokud pošlu podání do kříže, tak soupeř většinou dá příjem po lajně. Každý má své zažité věci. Jakmile je dokážu odhalit předem při analýze, mám velkou výhodu.“

Plán je jasný. „Pokud přelstím soupeře při jeho nejsilnější kombinaci, tak ho tím rozhodím. Začne měnit styl, což vede k chybám,“ uvědomuje si hráč, který svou metodu bude moci vyzkoušet na opravdové hvězdě – momentálně asi nejlepším badmintonistovi světa Viktoru Axelsenovi. „V první chvíli jsem byl z losu v šoku,” přiznává Ludík. „Rozhodně ale nehážu předem ručník do hřiště. Pokusím se ho překvapit,“ slibuje borec, pro kterého by ani případná prohra neznamenala konec tokijského snu.

Olympijská kvalifikace se totiž uzavře až v polovině června. „Týden po mistrovství Evropy letím do Portugalska, kde by měl být jeden z posledních turnajů, který se ještě započítá. Posunul se i velký turnaj v Indii. Uvidíme, jak to nakonec celé dopadne. V květnu jsem přihlášený na akce ve Slovinsku a v Rakousku,“ poodhaluje svůj další program Ludík.