Český curling na olympiádě! Manželé Paulovi zvládli klíčový zápas s Američany

Tomáš a Zuzana Paulovi si jako první čeští curleři v historii zajistili start na zimních olympijských hrách. Manželé na mistrovství světa smíšených dvojic v Aberdeenu porazili v dnešním rozhodujícím souboji o postup do Pekingu 8:6 tým USA a jsou jedním z osmi jistých účastníků turnaje pod pěti kruhy.

Paulovi obsadili na MS ve Skotsku v základní skupině s bilancí pěti výher a čtyř proher čtvrté místo. O jednu pozici jim unikl postup do play off a zároveň přímá kvalifikace na ZOH. O tu se dnes střetli s americkým párem Joe Polo, Tabitha Petersonová a začátek duelu jim mimořádně vyšel. Češi po dvou endech vedli už 5:0, Američané ale následně snížili na 4:5 a v předposledním endu vyrovnali na 6:6. V osmém endu nicméně česká dvojice získala dva body a zajistila si postup do Pekingu.

V mixech se o olympijské medaile hrálo poprvé v roce 2018 v Pchjongčchangu. Start na pekingském turnaji mají spolu s Čechy jistý Skotsko, Kanada, Itálie, obhájce zlata Švédsko, Norsko, Švýcarsko a pořadatelská Čína. O zbylá dvě místa se bude hrát na prosincové kvalifikaci.

Paulovi nemusejí být z českých curlerů na olympijských hrách osamoceni. Dodatečnou šanci v kvalifikaci bude mít v závěru letošního roku také ženský tým skipky Anny Kubeškové.