Výsledky curlingu na ZOH 2022 s českou účastí: manželé Paulovi šestí

CURLING NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2022 V PEKINGU KDY? 2. - 20. února 2022 KDE? Národní plavecké centrum, Peking ČESKÁ ÚČAST Tomáš Paul, Zuzana Paulová

Výsledky smíšených dvojic na ZOH 2022

Konečné pořadí skupiny po 9 zápasech: 1. Itálie 9 výher, 2. Norsko 6, 3. Británie 6, 4. Švédsko 5, 5. Kanada 5, 6. ČR 4, 7. Švýcarsko 3, 8. USA 3, 9. Čína 2, 10. Austrálie 2.

Formát turnaje v curlingu na ZOH 2022

Na startu je deset dvojic, které se utkají v základní skupině systémem každý s každým. Čtyři nejlepší postoupí do play off, kde zabojují vyřazovacím způsobem o postup do finále, následovat budou finále a zápas o třetí místo.

Smíšené dvojice na ZOH

Nová disciplína, která se na ZOH poprvé objevila před čtyřmi lety v Pchjongčchangu. Týmy tvoří vždy muž a žena. Hraje se jen na osm endů s pěti kameny. Jeden člen týmu má vždy na starostí první a pátý kámen, druhý člen pak hází zbylé kameny. Na rozdíl od čtyřkového curlingu se nehází do prázdných kruhů, ale do předpřipravené situace, na dráze už za každý tým stojí jeden kámen. Každý tým má během zápasu k dispozici tzv. power play, při níž jsou přednastavené kameny umístěny na kraji kruhu. Zápasy trvají přibližně hodinu a půl, asi o hodinu méně než zápasy ve čtyřkovém curlingu.

Účastníci turnaje smíšených párů na ZOH

Účastníci Pořadí ve světovém žebříčku Kristin Moenová Skaslienonová, Magnus Nedregotten (Nor.) 1. místo Jenny Perretová, Martin Rios (Švýc.) 3. místo ZUZANA PAULOVÁ, TOMÁŠ PAUL 4. místo Tahli Gillová, Dean Hewitt (Austr.) 12. místo Rachel Homanová, John Morris (Kan.) 17. místo Vicky Persingerová, Chris Plys (USA) 16. místo Stefania Constantiniová, Amos Mosaner (It.) 22. místo Almida de Valová, Oskar Eriksson (Švéd.) 32. místo Jennifer Doddsová, Bruce Mouat (Brit.) 34. místo Pozn.: Čínská nominace zatím nebyla zveřejněna. Žebříček nutně nevypovídá o síle dvojic, na olympiádě totiž často startují hvězdy čtyřkových týmů. K favoritům patří Velká Británie s aktuálně nejlepším světovým hráčem Brucem Mouatem nebo Kanada, za niž hraje John Morris, jenž na ZOH v Pchjongčchangu získal ve smíšených dvojicích zlato s Kaitlyn Lawesovou a ze čtyřek má zlato i z Vancouveru 2010.

Čeští curleři na ZOH 2022 v Pekingu

Zuzana (28. ledna 1993) a Tomáš (3. dubna 1988) Paulovi jsou prvními českými curlery, kteří se zúčastní olympijských her. Účast si v disciplíně smíšených dvojic vybojovali vloni v květnu na MS v Aberdeenu. V roce 2013 získali manželé Paulovi bronz na MS.

Základní pravidla curlingu

Klasickou formou curlingu jsou zápasy čtyřčlenných družstev mužů či žen, které se hrají na deset tzv. endů na ledě upraveném tzv. pebblováním (stříkáním kapiček na hladký led). Hraje se s dvacetikilovými žulovými kameny, které se hází směrem k cílovému kruhu. Kameny se hází z odhazovacího blocku (tzv. hacku), po odhodu se jejich dráha může usměrňovat metením koštětem. V kruhu čeká skip, který vymýšlí strategii a koštětem ukazuje směr odhodu kamene. Tým má v každém endu k dispozici osm kamenů. Na konci každého endu může skórovat jen jeden tým, podle počtu kamenů v cílovém kruhu nejblíže ke středu. V případě remízy následuje rozhodující extra end.

Historie curlingu na zimních olympijských hrách

Na olympijských hrách se poprvé hrál už v roce 1924 v Chamonix, ačkoli jako oficiální byl turnaj uznán až zpětně v roce 2006. V roce 1932 byl curling na ZOH v Lake Placid jako ukázkový sport. Po dlouhé pauze se vrátil v roce 1988 v Calgary a od té doby byl na programu pokaždé s výjimkou ZOH 1994 v Lillehammeru.