Softbalový nadhazovač Breník zaznamenal 2500 strikeoutů. Hrát chce co nejdéle

Reprezentační nadhazovač Jaroslav Breník překonal při víkendovém zápase softbalové extraligy hranici 2500 strikeoutů. V éře od roku 2003, kdy se zápasy zaznamenávají podrobněji, je v této statistice jedním z nejlepších domácích hráčů. Milník si připsal hned v úvodním utkání sezony proti Locos Břeclav. „V ten moment jsem o tom vůbec nevěděl. Až po zápase jsem dostával zprávy a gratulace, po nich mi to došlo,“ tvrdil Breník z RSKK Tunnellers.

Breník načal svoji sedmnáctou sezonu v nejvyšší softbalové soutěži, za tu dobu získal dva extraligové tituly. Nejvíce strikeoutů zaznamenal v roce 2013, kdy jich předvedl 223. „V ten den se mi v hlavě rekapitulovala celá má kariéra. Asi jsem toho už zažil hodně. Rád bych hrál co nejdéle, klidně bych zaokrouhlil počet sezon na dvacet. Ale kvůli tomu hrát nechci, ten sport mě prostě baví,“ tvrdil Breník, pětinásobný evropský šampion.

Zkušený nadhazovač před letošní sezonou přestoupil ze Žraloků Ledenice do radotínského týmu RSKK Tunnellers. „Přemýšlel jsem o tom už dlouho. V podstatě se vracím domů, protože v Radotíně jsem začínal,“ tvrdil Breník, který v roce 2006 házel finále proti Chomutovu, za který nastupovala legenda Luboš Vrbenský. Ten má podle dostupných dat na kontě přes 2700 strikeoutů.

Softbalisté z RSKK Tunnellers nezačali dobře, o víkendu prohráli ve všech čtyřech zápasech. „Na úvod jsme měli těžký los, ambiciózní Břeclav a úřadující šampiony z Havlíčkova Brodu. Navíc nás postihlo zranění. Máme zkušený tým a musíme se více rozjet na pálce. Cílem je se dostat do nadstavby o titul do nejlepší šestky.“

Na Breníka čeká televizní zápas ve středu proti Žralokům. „Bude to pikantní duel, moc se na to těším. Od mistrovství světa, které se konalo v Česku, jsem nebyl v televizi,“ tvrdil elitní český nadhazovač, který by měl být v českém týmu na evropském šampionátu. Ten se uspořádá koncem června v Ledenicích a v Sezimově Ústí.